سامح شكرى يبحث هاتفياً من نظيره الهندي عدداً من الملفات المرتبطة بالعلاقات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 07:30 مساءً - تلقى السيد سامح شكري وزير الخارجية اليوم 10 سبتمبر الجاري، اتصالاً هاتفياً من نظيره وزير خارجية الهند "د. سوبرامانيام جايشانكار"، حيث تناول الاتصال عدداً من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في تصريح على لسان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الذي أوضح أن الوزيرين بحثا سُبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والهند، وتم الاتفاق على تعزيز آليات التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة، بما في ذلك ترتيب لقاءات ثنائية بين الوزيرين يتم الاتفاق على تحديد توقيتاتها خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف أبو زيد، أن الوزير شكري حرص على الإعراب عن تطلع مصر لمشاركة الهند في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ بشرم الشيخ على أعلى مستوى ممكن، تأكيداً على الدور الهام الذي تضطلع به الهند في مجال تغير المناخ.