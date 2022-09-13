وزير التعليم العالي يشهد حفل أكاديمية الشروق بمناسبة تخريج دفعة المهندس عثمان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 11:25 صباحاً - شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس فعاليات الحفل الذي أقامته أكاديمية الشروق؛ بمناسبة تخرج دفعة المهندس عثمان أحمد عثمان بالمعهد العالي للهندسة، بحضور أ. ياسمين محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء مؤسسة المهندس محمد فريد خميس لتنمية المجتمع، وأ.فريدة محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة، ود.أحمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق، ود.معتز طلبة عميد المعهد العالي للهندسة، والسادة عمداء معاهد الأكاديمية وأعضاءهيئتها الأكاديمية، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالجامعة البريطانية بالقاهرة.

وفي بداية كلمته، هنأ الوزير جميع الخريجين، والسادة الأساتذة والباحثين المكرمين، موجهًا الشكر لأسرة أكاديمية الشروق وأسرة المعهد العالي للهندسة، وأولياء الأمور الذين قدموا كل أوجه الرعاية للطلاب طوال فترة دراستهم، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد، وللمعهد والأكاديمية مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز خلال الفترة المقبلة.

وأكد عاشور أن الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلاب جامعاتنا ومعاهدنا، هو بمثابة تسجيل للحظة مهمة، تتجلى فيها معاني النجاح وتحقيق واحد من الأهداف المهمة لبناتنا وأبنائنا الطلاب، وهو الحصول على الشهادة الأكاديمية التي تؤهلهم للالتحاق بالحياة العملية، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري ينتظر من هؤلاء الشباب مشاركة إيجابية في مختلف مجالات العمل الوطني، ومساهمة فاعلة في مسيرة البناء والتقدم والنهضة التي تخوضها بلادنا تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن المعهد العالي للهندسة بأكاديمية الشروق يُعد واحدً من المعاهد الهندسية المميزة، ويأتي في طليعة المعاهد المصرية العالية الخاصة الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ لينضم إلى مؤسساتنا الأكاديمية الحاصلة على هذه الشهادة، بما يعنيه هذا من استيفائه لمقومات الجودة اللازمة لحُسن سير العملية التعليمية والبحثية والتدريبية، وقدرته على تقديم تعليم مميز لطلابه.

وطالب عاشور الخريجين بأن يقتدوا بمسيرة الراحلين العظيمين عثمان أحمد عثمان ومحمد فريد خميس، والتي كانت حافلة بالعطاء والإخلاص للوطن، وألا يكتفوا بما حصلوا عليه من معارف نظرية وعملية، وأن يسعوا إلى مزيد من التحصيل وجني الخبرات، والتواصل المستمر مع أساتذتهم لدعم قدراتهم وتنمية مهاراتهم، والوقوف على كل جديد في مجالات تخصصهم؛ ليواصلوا في حياتهم العملية ما بدأوه من مسيرة النجاح الأكاديمي.

وعلى هامش الحفل، قام الوزير بتكريم الفائزين بجوائز إبداع العلمي، وأصحاب العطاء المميز من أعضاء الهيئة الأكاديمية بأكاديمية الشروق.