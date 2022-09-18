ياسمين فؤاد: «التكيف» أولوية ملحة للقارة الإفريقية ولمؤتمر المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن تقديرها للسفير سامح شكرى وزير الخارجية المصرى، والرئيس القادم لـ COP27؛ لاختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ الذى سيعقد بعد أقل من شهرين نيابة عن إفريقيا.

وشاركت وزيرة البيئة بعض المقترحات والأفكار مع زملائها الوزراء والمفاوضين الأفارقة حول احتياجات وأولويات القارة الإفريقية، حيث يأتى التكيف كأولوية قصوى للقارة ولمؤتمر المناخ COP27 القادم، إذ إنه من الضرورى تضمين التكيف بالأجندة التحويلية للمؤتمر، ويجب أن يقوم جدول الأعمال على أساس العلم وسد الفجوة بين احتياجات القارة الإفريقية والتزامات الدول المتقدمة.

وأشارت إلى أن رئاسة مصر تهدف إلى استعادة التوازن بين التكيف والتخفيف، بالإضافة إلى تعزيز المناقشات لدعم التوجه نحو الهدف العالمى بشأن التكيف ومضاعفة تمويله حتى يمكن الوصول إلى نتيجة مرضية فى مؤتمر المناخ cop28.

برنامج الرئاسة المصرية للمبادرات الإفريقية

وعرضت ياسمين فؤاد برنامج الأيام الموضوعية لرئاسة مصر لمؤتمر المناخ وعدد من المبادرات التى سيتم إطلاقها والتى تركز على الدول النامية وخاصة إفريقيا، مشيرة إلى أن المبادرات هى النحو التالى:

أولا: الانتقال العادل للطاقة، والذى سيشمل البلدان الأفريقية ويضمن تسريع انتقال الطاقة بطريقة عادلة ومنصفة.

ثانيًا: حياة كريمة لإفريقيا للتصدى لآثار تغير المناخ، وهى مستمدة من مبادرة "حياة كريمة" التى تهدف إلى تحسين حياة المجتمعات الريفية من خلال قدرة تكيفية أفضل.

ثالثا: مبادرة المرأة والتكيف، والتى تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة نحو بيئة أكثر مرونة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء فى هذا الصدد.

رابعا: مبادرة الزراعة ونظم الغذاء التى تهدف إلى النظر فى الممارسات الزراعية والنظم الغذائية فى إفريقيا.

خامساً: مبادرة AWARE وهى مبادرة خاصة بالمياه تهدف إلى وضع نظام إنذار مبكر وحماية المياه من تأثير تغير المناخ.

سادساً: مبادرة التنوع البيولوجى التى تهتم بحماية الحياة البحرية، والنظام البيئى القائم على حلول الطبيعة لربط تغير المناخ والتنوع البيولوجى، خاصة أن قمة التنوع البيولوجى COP15 ستعقد فى مونتريال فى ديسمبر القادم من أجل اعتماد إطار التنوع البيولوجى لما بعد عام 2020.

سابعا: مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050 لإفريقيا، والهادفة المبادرة إلى التعامل مع جميع أنواع المخلفات من أجل الوصول إلى 50 % لإعادة تدوير المخلفات فى إفريقيا بحلول عام 2050.

وأكدت الوزيرة ضرروة أن يشمل ذلك دعم جميع البلدان الإفريقية التى تعمل فى ظل إطار عمل تنظيمى غير قانونى للبنية التحتية، ومشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمار فى هذا القطاع بالقارة.

وقد حظيت هذه المبادرة بدعم الوزراء الأفارقة فى الشق الوزارى، حيث تعتبر أول مبادرة إفريقية على الإطلاق تعالج مشكلة المخلفات من أساسها وكذلك تحدياتها، كما أنها ضرورية وهامة لأنها تغطى كلاً من التخفيف والتكيف "التخفيف من خلال تقليل غاز الميثان الناتج عن حرق المخلفات فى الهواء الطلق والتكيف مع معالجة مياه الصرف الصحى ومياه الصرف".

ومن المتوقع إطلاق المبادرة خلال مؤتمر COP27 وسيخوض الوزراء الأفارقة مناقشة مكثفة لهذه المبادرة فى الأسابيع القليلة المقبلة.

إفطار رسمى لوزراء البيئة الأفارقة

ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث لمؤتمر COP27 زملائها الوزراء الأفارقة على مأدبة إفطار رسمية على هامش اجتماع AMCEN لمناقشة وتبادل وجهات النظر الإفريقية من أجل COP27 القادم.

وقد أتاح الاجتماع لوزيرة البيئة الفرصة لتقديم مبادرات مخصصة لإفريقيا فى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف القادم والاستماع إلى آراء زملائها الوزراء.

كما أتاح الاجتماع الفرصة لمناقشة المواقف الإفريقية على المستوى الوزارى للمفاوضات القادمة خاصة فيما يتعلق بالهدف العالمى الخاص بالتكيف ومضاعفة تمويل التكيف.

وأعرب وزراء من الجابون وتونس وبوتسوانا والصومال وتنزانيا وليسوتو وموريتانيا وزامبيا عن دعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين القادم، وكذلك دعمهم للمبادرات المقدمة وخاصة مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050.

كما أشار الوزراء إلى أهمية التكيف وكذلك أهمية وفاء البلدان المتقدمة بتعهداتها التى قطعتها فى مؤتمر جلاسكو لمضاعفة تمويل التكيف.

حيث أعرب الوزير لى وايت سى بى إى، وزير المياه والغابات والبيئة الحالى فى الجابون، والذى كان يرأس سابقًا فريق الخبراء الاستشارى، عن أهمية مشاركة إفريقيا على أعلى مستوى وبقوة فى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين القادم وضمان وضع احتياجات وأولويات القارة الإفريقية فى قلب المفاوضات القادمة بالإضافة إلى المبادرات الإفريقية، لأن هذه هى الطريقة الوحيدة التى يمكن من خلالها تنفيذ الألويات الأفريقية فى COP27 القادم.

كما وجه كولينز نزوفو ووزير الاقتصاد الأخضر والبيئة الزامبى والرئيس الحالى لمجموعة المفاوضين الأفارقة الشكر لمصر على مبادرة جمع الوزراء معًا قبل مؤتمر المناخ.

وأعرب الوزراء الأفارقة عن تقديرهم لمبادرة مصر لجمعهم على هامش اجتماع المؤتمر الوزارى الإفريقى المعنى بالبيئة لإعطائهم معلومات تفصيلية عن الأيام الموضوعية والمبادرات الإفريقية بالإضافة إلى توفير مساحة أكبر للوزراء للتعبير عن آرائهم قبل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر إلى إيف بازيبا، وزيرة البيئة لجمهورية الكونغو الديمقراطية على استضافة الاجتماع التمهيدى القادم لمؤتمر الأطراف فى الفترة من 3 ـ 5 أكتوبر 2022 وتحفيز جميع الوزراء على المشاركة فى هذا الاجتماع فى جمهورية الكونغو الديمقراطية نظرًا لأهميته وإظهار الأصوات الإفريقية ومواقفهم.