«المشاط» تشارك فى اجتماعات الدورة 77 للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - غادرت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة، للمشاركة فى اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تعقد بنيويورك تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم" وسط تداعيات عالمية غير مسبوقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.





وتناقش الاجتماعات عددا من الملفات المهمة التى تشغل المجتمع الدولى، وعلى رأسها انعدام الأمن الغذائى، وأزمة أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

ومن المقرر أن تشارك وزيرة التعاون الدولى، فى العديد من الأحداث التى تعقد ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ77، من بينها اجتماع الاتفاق العالمى للأمم المتحدة، والذى يضم متحدثين رفيعى المستوى من بينهم أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وأمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، كما تشارك فى عدد من الفاعليات الجانبية التى ينظمها المنتدى الاقتصادى العالمى حول العمل المناخى ومشاركة المنظمات غير الهادفة للربح فى جهود تمويل المناخ، بالإضافة إلى حدث ينظمه التحالف العالمى للطاقة من أجل البشرية والكوكب.

وتعقد المشاط عددا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية وممثلى المؤسسات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز مباحثات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل المناخى، من بينهم السيدة داميلولا أوجونبيى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنى بالطاقة المستدامة للجميع، وكريستينا داورتى، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول قارة أفريقيا، وسوزان بوينتر، نائب رئيس شركة أمازون، وراجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، وسيمون هارفورد، الرئيس التنفيذى للتحالف العالمى للطاقة من أجل البشرية والكوكب، وسكوت ناثان، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الأمريكية للتعاون الإنمائى، وغيرهم من ممثلى الأطراف ذات الصلة.

تأتى مشاركة المشاط فى الدورة الـ77 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى إطار الدور الذى تقوم به الوزارة لتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال علاقات التعاون الإنمائى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.