السفير المصرى فى جاكرتا يلتقى وزير التجارة الأندونيسى

جدة - نرمين السيد - وتضَمَن اللقاء بحث سُبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر وأندونيسيا، والاتفاق على تعزيز آليات التواصل بين القاهرة وجاكرتا لمتابعة تذليل العقبات أمام تنمية علاقات التعاون الاقتصادى بين الجانبين، سعياً نحو تعزيز حجم التجارة البينية، فضلاً عن عرض عدد من المقترحات لتنمية الاستثمارات والتجارة الثُنائية.
ورحب وزير التجارة الأندونيسى بهذا اللقاء، مُشيراً إلى اعتزازه والشعب الأندونيسى بالعلاقات التاريخية والثقافية التى تربط إندونيسا بمصر.
كما أكد أهمية بحث فرص التعاون فى المجال التجارى والاستثمارى بين البلدين، معربًا عن أهمية العلاقات مع مصر سياسياً واقتصادياً بوصفها بوابة الشرق الأوسط والقارة والإفريقية.
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