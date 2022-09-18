الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

جدة - نرمين السيد - وفى سياق مختلف، أبرزت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الأحد، عددا من الموضوعات المهمة، ذات الشأن المحلى والدولى، وفى مقدمتها مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى الهاتفية مع الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، واجتماع الرئيس مع الحكومة، وتسلمه أوراق اعتماد 13 سفيرا جديدا لدولهم لدى مصر.

وفى التفاصيل، أوردت صحف القاهرة تفاصيل وقائع الاتصال الهاتفى الذى أجراه الرئيس السيسى مساء أمس مع الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى القول إن الرئيس السيسى تقدم بخالص التعازى للملك تشارلز الثالث وحكومة وشعب بريطانيا فى وفاة الملكة اليزابيث الثانية التى قدمت الكثير إلى شعبها وبلادها على مدار عقود، متمنياً سيادته كل التوفيق والسداد للشعب البريطانى الصديق فيما هو قادم.

ونسبت الصحيفة إلى الملك تشارلز الثالث إعرابه عن شكره للرئيس السيسى على هذه اللفتة الكريمة، والتى تؤكد خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين الصديقين.

وفى نشاط رئاسى ثان، نشرت صحيفة (الجمهورية) توجيهات الرئيس السيسى للحكومة، بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال فى شبكة الطرق بالدلتا خلال العام المقبل، نظرا لأهميتها، وكونها شرايين للتنمية تخدم مواطنى وأهالى المحافظات والمدن والقرى المحيطة، فضلا عن إسهامها الحيوى فى عملية التنمية، وتسهيل حركة التجارة، وربط التجمعات العمرانية والصناعية والزراعية، إلى جانب تعزيز سلاسة تحركات المواطنين، واختصار زمن الرحلات بين محافظات الدلتا، وذلك بالتناغم والتكامل مع مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصرى.

وذكرت الصحيفة أن توجيهات الرئيس جاء خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ. ح. هشام السويفى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات وزارة النقل.

وفى نشاط رئاسى آخر، أوردت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسى تسلم صباح أمس أوراق اعتماد ثلاثة عشر سفيرا جديدا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قال إن الرئيس رحب بالسفراء الجدد بالقاهرة، وقد عبر عن تمنياته لهم بالتوفيق فى مهامهم.

ونقلت الصحيفة تأكيد الرئيس حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم فى المجالات كافة، مشددا على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، نشرت صحيفة (الأهرام) أن وزير الخارجية سامح شكرى يتوجه اليوم إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التى ستبدأ غدا.

ونقلت الصحيفة المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد القول إن الدورة الجديدة للجمعية العامة تنعقد هذا العام فى ظروف دولية خاصة تحت عنوان «لحظة فاصلة: حلول تحويلية للتحديات المتشابكة»، فى ضوء التحديات التى يواجهها المشهد الدولى الحالى من قضايا مختلفة ومتشابكة مثل تغير المناخ، وأزمة الغذاء والطاقة العالمية، والأزمة الروسية الأوكرانية، فضلاً عن التطلع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرها.

وأضافت الصحيفة أن المتحدث قال: إنه على ضوء ذلك من المنتظر أن تضطلع مصر بدور مهم خلال هذه الدورة فى تناول كل هذه القضايا والتحديات، لا سيما كونها ترأس المؤتمر المقبل لاتفاقية أطراف الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وفى شأن آخر، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أكد - خلال كلمته لمسلمی کازاخستان، قبيل مغادرته، بعد زيارة رسمية استغرقت خمسة أيام، شارك خلالها فى المؤتمر السابع لزعماء الأديان - أن الإسلام لم يكن دين عنف أو إرهاب، وأن الإرهاب والإسلام خصمان لدودان، وضدان لا يجتمعان، بدليل أن عدد ضحايا هذا الإرهاب من المسلمين يفوق عدد ضحاياه من غير المسلمين عشرات المرات.

ولفتت الصحيفة إلى أن شيخ الأزهر أعرب - فى اللقاء الذى شهده المسجد الكبير «نور سلطان» بكازاخستان، بحضور الرئيس الكازاخى السابق، نور سلطان نزارباييف، وعدد من القيادات الدينية، وسط حشود كبيرة من المصلين - عن اعتزازه بالحديث مع الشباب أبناء الشعب الكازاخى، وشرفه بالتتلمذ على تراث علماء المسلمين الأوائل فى كازاخستان، والذين سطعوا فى سماء العالم الإسلامى منذ فجر الإسلام واستمر قروناً طويلة فى تاريخه المجيد، وفى مقدمتهم الفيلسوف الكبير، أبو نصر الفارابى، والقائد العظيم، الظاهر بيبرس، الذى عرفه المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها قائداً مغواراً، رد عن الإسلام والمسلمين وعن الحرمين الشريفين كيد الأعداء والمتربصين.

وعلى صعيد نشاط الحكومة، أبرزت صحيفة (الأهرام) إشادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بنتائج الزيارة المهمة التى قام بها الرئيس السيسى، إلى دولة قطر الشقيقة، والمشاورات المثمرة التى أجراها مع أخيه الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، وما شهدته الزيارة من لقاء مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين.

ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال لقاء الدكتور مدبولى مع الشيخ فيصل بن ثانى آل ثانى، رئيس الاستثمار فى إقليم إفريقيا وآسيا فى جهاز قطر للاستثمار، وأعضاء وفد قيادات شركة «Accor» العالمية للفنادق والضيافة، بحضور المستثمرين السياحيين ناصر عبداللطيف، ونادر هشام على.

وأضافت الصحيفة إلى أن مدبولى أوضح أن تلك الزيارة المهمة تعطى زخماً للعلاقات الأخوية بين مصر وقطر، لا سيما فى شقها الاقتصادى، فى ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع السياحة والفنادق والضيافة، مشيرا إلى خطط إنشاء منطقة سياحية عالمية غرب مدينة العلمين، على الشريط الساحلى الممتد لمسافة 6 كيلومترات، بما تتميز به من موقع فريد، يؤهلها لتستقطب من 2-3ملايين سائح لزيارتها سنوياً.

ثقافيا، نقلت صحيفة (الجمهورية) تأكيد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعد رسالة من مصر للعالم بأنها تحترم حقوق الملكية، موجها الشكر للرئيس السيسى على إطلاق هذه الاستراتيجية.

وأوردت الصحيفة أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، برعاية رئيس الوزراء وحضور كل من الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وكبار الصحفيين والإعلاميين.

واضافت الصحيفة أن جبر شدد على أن مصر تشجع العقول المبدعة فى جميع المجالات، مشير ًإلى أن هذه الاستراتيجية تم إعدادها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، و"رؤية مصر 2030" وبرنامج الإصلاحات الهيكيلية التى تتبناه الحكومة، وتحقق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة فى جميع المجالات.