مايا مرسى: «قومى المرأة» يؤهل الفتيات للعمل بتكنولوجيا المعلومات والابتكار

جدة - نرمين السيد - شددت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، على الاهتمام الذى توليه مصر بدعم تمكين المرأة فى مجال الملكية الفكرية، للاستفادة من أصولها الابداعية والابتكارية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.





جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم فى فعاليات الحوار رفيع المستوى حول "حقوق الملكية الفكرية" بجامعة القاهرة، والذى عقد ضمن فعاليات الاستقبال الرسمى دارن تانغ مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" (WIPO) الذى يزور مصر حالياً لحضور فعاليات إطلاق الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وقالت مايا مرسى إن اجمالى براءات الاختراعات الصادرة خلال الـ10 أعوام الماضية للمصريين والمصريات بلغ 965 منهم 131 سيدات و318 براءة اختراع سيدات ورجال معاً، وتمثل المرأة بنسبة تقارب 43% من نسبة الباحثين فى مصر وهذه النسبة تتعدى النسب الدولية أو الحاجز الدولى.

وأشارت إلى أن المجلس يضم فى تشكيله لجنة متخصصة فى مجال البحث العلمى، ترأسها الدكتورة نادية الزخارى وزيرة البحث العلمى السابقة، وتعمل اللجنة على ثقل قدرات ومهارات المرأة ودعمها، وذلك عبر عقد ورش عمل ولقاءات لشرح قواعد تسويق الإبتكارات العلمية، ومهارات عرض الأفكار على سيدات ورجال الأعمال والتواصل مع المستثمرين والمستثمرات والفرص التى تقدمها الدولة.

وتحدثت عن المشروعات الصغيرة التى يقيمها المجلس القومى للمرأة للسيدات، فى محافظة المنيا، والتى تعتمد فى الأساس على ابتكارات علمية مثل استخراج الزيوت العطرية والطبية من النباتات، وتدوير القمامة، فضلاً عن مشروعات الأكوابونيك للسيدات فى محافظة الفيوم، حيث يتم تدريبهن أيضا على استخدامها لإقامة مشروع متناهى الصغر لزراعة السمك والخضروات الحيوية بمنازلهن.

ولفتت إلى مشاركة المجلس فى تنظيم هاكاثون لتشجيع الشباب والشابات لابتكار مشروعات تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال التكنولوجيا الحديثة وووسائل التواصل الاجتماعى، وتسويق منتجاتهن خلال جائحة فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وأعربت عن سعادتها بلقائها السابق مع دارن تانغ وفريق عمله بجنيف فى عام 2021، الذى تم خلاله مناقشة سبل التعاون بين المجلس والمنظمة العالمية بشأن الملكية الفكرية وريادة الأعمال للمرأة، وذلك من خلال مشروع ثرى يهدف الى تمكين رائدات الأعمال فى المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية، عبر زيادة وعيهن بضرورة حماية الملكية الفكرية لشركاتهن، وتزويدهن بالأدوات العملية لتحقيق ذلك.

وذكرت أنه من أجل الحفاظ على نتائج المشروع سوف يتم تنظيم جلسات التدريب والإرشاد حول الملكية الفكرية لرائدات الأعمال اللائى سوف يتم اختيارهن من المستفيدات من المشروع.

ونوهت باهتمام المجلس القومى للمرأة بالتواصل مع الشابات والاستماع الى آرائهن، مشيرة الى تلقى المجلس بمقترح من عدد من الشابات الواعد بشأن إنشاء حاضنه للأفكار المبتكرة بشأن تمكين المرأة.

وأوردت أن المجلس سوف يعمل مع هؤلاء الشباب لتشجيعهم ودعم وتبنى الفكرة فى أقرب وقت بما يتناسب مع الأولويات الوطنية لتمكين المرأة.