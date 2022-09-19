أمن الشرقية يسيطر على مشاجرة بين عناصر إجرامية خطرة ويضبط المتهمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 04:29 مساءً - سيطرت الأجهزة الأمنية بالشرقية على مشاجرة بين عناصر إجرامية خطرة، وذلك بعد تلقي بلاغ يفيد حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين من العناصر الإجرامية الخطرة (سبق اتهامهم في العديد من القضايا من بينها "مخدرات - سلاح - خطف– سرقة" ومحكوم على أحدهم بالسجن المؤبد في جناية "سلاح"، ومطلوب ضبط وإحضار إثنين منهم في قضية "سلاح").

وحال ضبط أطراف المشاجرة بادر أحد الأشخاص من الطرف الثاني (سبق اتهامه في 3 قضايا "سلاح - ضرب - مشاجرة وسلاح ناري") بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات مما أسفر عن مصرعه وعثر بجواره على (بندقية - عدد من الطلقات– 2 خزينة - كمية من الأقراص والمواد المخدرة– مبلغ مالي – هاتف محمول).

تم السيطرة على الموقف وضبط عدد (3) من مرتكبي الواقعة وبحوزتهم (بندقية آلية – عدد الطلقات - فرد محلى - كمية من مخدر الهيروين)، بمواجهتهم قرروا بحدوث المشاجرة بينهم لخلافات مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى ضبط باقي المتهمين.