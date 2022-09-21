التعليم تشارك فى ورشة عمل حول برنامج دعم الطاقة المتجددة بالتعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - ويهدف البرنامج إلى تحسين القدرات الفنية والبشرية للمدارس الفنية التى يتم دعمها وتطويرها ومراكز التميز؛ لتقديم تدريب مهنى عالى الجودة، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاھد، نائب وزیر التربیة والتعلیم للتعليم الفنى، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، واللواء يسرى سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور أحمد العشماوى عضو المجلس الاستشارى لتطوير التعليم الفنى، وماتياس لوج مدير شركة جوبا انفرا استشارى المشروع، وإبراهيم حلاوة استشارى مشروع جوبا انفرا لتطوير التعليم الفنى، ولارا براساد مدير مشروع كويسب ببنك التعمير الألمانى، وساندرا رولدر مسئول قطاع التمويل والتعليم والحوكمة ببنك التعمير الألمانى، وأحلام فاروق مدير برنامج التعليم بالاتحاد الأوروبى، وأولیفر سبایتجنز رئیس فریق عمل برنامج TEREEE، والمھندس ماركوس بریلیر نائب رئیس فریق عمل TEREEE، وممثلى شركة جوبا انفرا GOPA-Infra الألمانية للاستشارات، وكذلك ممثلى بنك التعمير الألمانى KFW فى القاهرة، والاتحاد الأوروبى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، ومؤسسة مصر الخير.

وفى كلمته، أعرب الدكتور محمد مجاهد عن سعادته بمشاركته اليوم فى هذا الحدث الهام؛ لمناقشة تنفيذ مشروع دعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعلیم الفنى للنهوض بالتعليم الفنى والتدريب المهنى وتعزيز الطاقة المستدامة، والذى يعقد فى إطار اتفاقية التمويل التى تم توقيعها فى شهر مارس من هذا العام، بين الحكومة المصرية ممثلة فى البنك المركزى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبى من خلال بنك التعمير الألمانى KFW، وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى.

ووجه نائب الوزير التحية لكل الشركاء على الدعم المستمر لجهود الوزارة فى تحويل التعليم الفنى من خلال استراتيجية التعليم الفنى 2.0، مؤكدا أن الحكومة الألمانية شريك داعم فى إصلاح التعليم الفنى.

وأشار نائب الوزير إلى تقديم مفهوم قطاعى جديد يتمثل فى مراكز التميز القطاعية Centers of Competence والتى تعمل كمنارات فى القطاعات ذات الأولوية، وقد بدأ العمل على هذا المفهوم مع بنك التعمير الألمانى KFW والاتحاد الأوروبى EU فى قطاع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه بحلول 2030 سيكون هناك 27 مركز تميز قطاعى، وهى عبارة عن مدارس تهتم بمهن المستقبل، منها مركز تميز فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أنه تم تطوير مناهج الطاقة المتجددة، وسيتم العمل على تعليم الطلاب وتدريبهم على الأكسجين الأخضر، كمهن جديدة بمنظومة تطوير التعليم الفنى، مؤكدا أن مصر غنية بالموارد الطبيعية وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية التى تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة.

وأوضح مجاهد أنه يتم التعاون مع القطاع الخاص لتوفير القوى العاملة المطلوبة بالمعايير العالمية، وتم تطوير المناهج الدراسية ومراجعتها من قبل ممثلى سوق العمل، مؤكدا ضرورة التأكد من مصداقية هذا النظام وإتقان الطالب للمهارات والجدارات، مشيرا إلى أن الطالب يحصل على شهادتين، شهادة الدبلوم وشهادة بقائمة الجدارات المهنية التى اتقنها خلال دراسته.

ومن جانبها، وجهت ساندرا رولدر مسئول قطاع التمويل والتعليم والحوكمة ببنك التعمير الألمانى الشكر للدكتور محمد مجاهد ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الجهد المبذول لتطوير التعليم الفنى فى مصر، مؤكدة أن ورشة العمل المنعقدة اليوم هى فرصة حقيقية لمناقشة تفاصيل المشروع والعمل على نجاحه فى إطار التعاون المشترك.

وأعربت لارا براساد مدير مشروع كويسب ببنك التعمير الألمانى عن سعادتها بانعقاد هذه الورشة الهامة، مشيرة إلى أنه تم تحقيق خطوات جادة فى المشروع منها زيارة عدد من المدارس؛ لتحديد المدارس التى سيطبق بها مشروع الطاقة المتجددة، متمنية مشاركة الجميع فى النقاشات حول المرحلة التحضيرية للمشروع والوضع الراهن لمراكز التميز والمدارس الفنية التى وقع الاختيار عليها.

وأشارت أحلام فاروق مدير برنامج التعليم بالاتحاد الأوروبى إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم خاصة قطاع التعليم الفنى بهدف دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفنى 2.0 التى تتمحور حول تحسين جودة التعليم الفنى، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمى، وتحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، ومشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى، وتغيير الصورة النمطية للتعليم الفنى.

وتضمنت فاعليات الورشة جلستين نقاشيتين، ناقشت ورشة العمل الأولى عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة ببرنامج دعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعلیم الفنى ومنها المكون الأول الخاص بالمرحلة التحضیریة والوضع الراھن لمراكز التمیز، والتخطیط لها وتحديد موقعها والإنشاءات اللازمة، فضلا عن بناء القدرات للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كما ناقشت ورشة العمل المكون الثانى المتعلق بالمرحلة التحضیریة والوضع الراھن للمدارس الفنیة، وموقف إعادة تأھیل المدارس الفنیة المختارة، وموقعها وإجراءات إعادة التأهيل، بالإضافة إلى بناء القدرات للطاقة المتجددة /كفاءة الطاقة، ومفھوم الصیانة واتفاقیات الطاقة المتجددة.

ويأتى مشروع برنامج دعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعلیم الفنى TEREEE ضمن اتفاقية تعزيز مشروع التعاون المالى الألمانى الحالى لإنشاء مراكز التميز القطاعية Centers of Competence فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وكذلك تحديث العديد من مدارس التعليم الفنى.

وتهدف مراكز التميز القطاعية إلى تطوير إحدى مدارس التعليم الفنى لتصبح مدرسة نموذجية تتمتع ببنية أساسية وأجهزة ومعدات متطورة وحديثة، وبالتالى يمكن لهذه المدرسة أن تعمل كمنارة (light House) قادرة على إشعاع التطوير والتحديث إلى المدارس الفنية الأخرى من نفس النوعية والواقعة فى المناطق الجغرافية المجاورة لمركز التميز القطاعى، كما يشارك القطاع الخاص فى إدارة هذه المراكز القطاعية وتشغيل خريجيها وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن بين الأنشطة الأساسية للمشروع "إنشاء ثلاث مراكز تميز قطاعية فى ثلاث محافظات هى أسوان والمنيا والشرقية، وإعادة تأهيل وتجهيز عدد 20 مدرسة من مدارس التعليم الفنى بألواح شمسية وكذلك تقنيات كفاءة استخدام الطاقة، وإنشاء فرع لأكاديمية معلمى التعليم الفنى داخل كل مركز تميز قطاعى يتم إنشاؤه، وتشجيع دمج الفتيات فى التعليم الفنى وفى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.