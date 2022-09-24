وزير الصحة: مخزون لقاحات كورونا يكفى حتى 2023

جدة - نرمين السيد - وشهد وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع وثيقة استلام 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا مقدمة من الحكومة الصينية، ضمن 60 مليون جرعة تهديها الحكومة الصينية للشعب المصرى، حيث كشف الوزير أن مصر لديها مخزون من لقاحات فيروس كورونا يكفى حتى عام 2023.

أكد الوزير خلال كلمته أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة، انطلاقًا من العلاقات الوثيقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الصينى "شى جين بينج" والدعم المقدم من القيادة السياسية فى البلدين لهذه العلاقات، مشيرًا إلى أن العلاقات التعاونية بين مصر والصين تعد مثالاً، يحتذى به للتضامن والتعاون الدولى.

وأوضح الوزير، أن القيادة السياسية وضعت مخططًا كاملاً لتطوير الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" ورفع كفاءتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز لإنتاج اللقاحات لتلبية متطلبات الدول الإفريقية من اللقاحات.

وتابع الوزير، أن القيادة السياسية قدمت كامل الدعم للشراكة الناجحة والبناءة بين شركتى "فاكسيرا"، و"سينوفاك" الصينية، و التى أثمرت عن إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح "كوفيد-19 فاكسيرا-سينوفاك".

وأكد الوزير أن التخزين الجيد من أهم عوامل الحفاظ على الأمصال اللقاحات كونها مواد بيولوجية تفقد فعاليتها وقدرتها على توليد المناعة ضد الأمراض عند تعرضها لدرجات حرارة غير مناسبة، مشيرًا إلى أنه لضمان فعالية ومأمونية اللقاح يجب الحفاظ على سلسلة التبريد وتخزينه فى درجة الحرارة المناسبة لحين وصوله إلى المستخدم.

ولفت الوزير إلى أن شركة "سينوفاك"، كانت قد تقدمت بمقترح لتجهيز المجمع أوتوماتيكيا ومركزيا للتخزين المبرد بطاقة تخزينية 150 مليون جرعة، وفقًا لأحدث معايير منظمة الصحة العالمية للتخزين الجيد، فى إطار التعاون المتبادل بين شركتى فاكسيرا " و"سينوفاك" الصينية منذ توقيع اتفاقية نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح كوفيد-19 فى أبريل 2021.

وأوضح الوزير، أن مجمع التبريد تم بناؤه على مساحة 3180 مترا مربعا، بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 100-150 مليون جرعة من اللقاحات سنويا، مساهمة من الشركة الصينية فى زيادة القدرات التخزينية للقاحات فى مصر لتصبح الشركة مركزًا إقليميًا لتصنيع وتخزين اللقاحات فى القارة الإفريقية، مشيرًا إلى الاستعانة بشركة "CSCEC"، لتنفيذ المجمع والتي تعد واحدة من أكبر الشركات الصينية فى مجال التشييد والبناء فى العالم.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة والى، الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، أن المجمع يشمل غرفتى تبريد بدرجة حرارة (2-8) درجة مئوية، مساحة كل منهما 661 متر مربع، بارتفاع 9 أمتار لتخزين اللقاحات تامة الصنع، و3 مناطق للشحن والتفريغ لاستقبال الشاحنات المبردة وتحميل وتفريغ الشحنات والمجهزة بأبواب عازلة مصممة لتحقيق التحكم السريع فى درجة الحرارة دون التأثير على درجة حرارة المجمع.

وتابعت، أن المجمع يضم منطقة العمليات لفحص وتعبئة وتسجيل بيانات الشحنات، وغرفة تجميد عند درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر، لحفظ مواد التحليل، بالإضافة إلى منطقة تخزين على مساحة 290 متر متر مربع، وارتفاع 3,45 متر لتخزين البلكات الجاهزة للتعبئة عند درجة حرارة 2-8 درجة مئوية، والمنفصلة تمامًا عن منطقة تخزين المنتج النهائى لتجنب الخلط.

وكشفت والى أن التحكم فى كل غرفة تبريد يتم من خلال نظام تبريد مزدوج (نظام للاستخدام وآخر احتياطيًا)، فضلاً عن غرفة التحكم والمراقبة تحتوى على شاشات لمراقبة عملية نقل اللقاح فى جميع الاتجاهات ومراقبة درجات الحرارة، بالإضافة إلى نظام إنذار فى حالة الحيود فى درجة حرارة التخزين ونظام إطفاء الحرائق.

وتابعت والى أن إدارة مجمع التخزين تتم أوتوماتيكيا باستخدام نظام WMS لإدارة المخازن، والذى يتحكم فى كل من عمليات تخزين وصرف اللقاحات بشكل يكفل تحسين كفاءة العمل وتنظيم المساحات التخزينية بشكل فعال، موضحة أنه خلال عملية التخزين وقبل استقبال الشحنة يتم تسجيل البيانات الخاصة بها من خلال نظام WMS، وإصدار كود خاص بالشحنة.

وتابعت، أنه مع وصول الشاحنات المبردة يتم استقبالها من خلال منطقة الشحن والتفريغ المخصص لها، حيث يتم نقل اللقاحات إلى منطقة العمليات الداخلية وتسجيل البيانات الخاصة بها من خلال نظام WMS، ويتم تلقائيًا تخصيص مساحة البضائع داخل الغرف المبردة وإصدار تعليمات التخزين وإرسال روبوتات "أى جى ڤى" لتنفيذ عمليات المناولة بعد التأكد من الكود QR الخاص بالشحنة، ثم نقل اللقاحات في المكان المخصص لها، وفيما يخص عملية الصرف يقوم مسؤول التخزين من خلال نظام WMS بإصدار تعليمات لطلب صرف اللقاحات بالكميات المطلوب شحنها خارج مجمع التبريد الذى يقوم بأرسال تعليمات للروبوت لنقل الأصناف المطلوبة إلى منطقة الشحن وفقا لتاريخ الصلاحية.

وبدوره، ثمن السفير محمد البدرى، سفير مصر السابق لدى جمهورية الصين الشعبية، العلاقات التعاونية الثنائية فى مجال إنتاج اللقاحات، والتى توجت منذ البدء فى أعمال البناء والتدشين للمجمع المميكن، فى إبريل 2022، حيث يعد هذا التعاون جزءًا مهمًا فى استراتيجية التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن البلدين يمتلكان تاريخا كبيرا من العلاقات المثمرة والجهود التعاونية بمجالات الصحة العامة وأيضا التجهيزات الطبية ذات الجودة والكفاءة الفائقة.

ومن جانبه، قال جان تاو، القائم بأعمال السفير الصينى لدى مصر، إن الصين تسعى باستمرار للتعاون مع دول قارة إفريقيا، فضلا عن توفير الدعم للقضايا الصحية، وتقديم أوجه الدعم والحلول لاستدامة هذا التعاون، موضحًا أن الدولة الصينية تعمل يدا بيد لبناء مستقبل صحى واع بين إفريقيا والصين، مثمنا مساندة الدولة المصرية للصين منذ بداية الجائحة، والذى حرصت الصين على إثره على تقديم 189 مليون جرعة لقاحات إلى 27 دولة إفريقية.

وأكدت المدير التنفيذى لشركة سينوفاك الصينية، خلال كلمة مسجلة، أن العلاقات (المصرية -الصينية) تشهد تعاونًا مثمرًا بعدة مجالات، وأهمها ملف إنتاج الأمصال واللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث أعربت عن سعادتها بهذا الافتتاح الذى يؤكد هلى متانة الروابط العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل تحدى قوى فى التصدى لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن افتتاح المجمع اللوجيستى المميكن لحفظ وتخزين اللقاحات، سيساهم فى دعم جهود الاهتمام بالصحة العامة للشعوب فى مصر وقارة إفريقيا.

وقال المدير التنفيذى لشركة «CSCEC»، إن التعاون بين دولتين كبيرتين بحجم (مصر والصين) يُعد نموذجًا مثاليًا لتأسيس مشروعات مثالية وناجحة بمجالات الصحة العامة، مؤكدا حرص الشركة على تقديم الدعم والتعاون مع الجهود المصرية لإنجاز المشروعات الصحية التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة للشعب المصرى ورفع المناعة المجتمعية.

وفى ختام فعاليات الافتتاح، تم تكريم فريق العمل المشارك فى إنشاء وتجهيز المجمع اللوجيستى المميكن لتخزين وتوزيع اللقاحات بـ "فاكسيرا"، وثمن الوزير جهودهم المبذولة فى إنجاز هذا المشروع المتكامل فى وقت قياسى وفى ظل التحديات التي تشهدها الدول.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، وسفراء دول (جنوب السودان، غانا، كينيا، مالي، زامبيا، كوت تيفوار)، ونواب سفراء دول (السعودية، الإمارات، جمهورية غينيا، تشاد، أنجولا)، وعدد من قيادات ورؤساء الهيئات بوزارة الصحة والسكان.