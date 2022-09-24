تدريب شباب ببنى سويف على مهن التفصيل وصيانة المحمول

وتفقد محمد طلعت، مدير المديرية، فاعليات بدء دورات التدريب المهنى المنعقدة بمركز التدريب المهنى بشرق النيل حيث تشمل البرامج 49 متدربا على مهن تفصيل وخياطة، و14 متدربا على مهنة التبريد وتكييف، و17 متدرب على مهنة صيانة وصيانة المحمول.
وتابع مدير المديرية خلال جولته التفقدية للمركز سير عملية التدريب وأوضاع المتدربين، ووجه بإزاله أى معوقات وتسهيل كل الإجراءات للمتدربين، مؤكدا على صرف كل مستلزمات التدريب للمدربين.
وفى ذات السياق، أشار طلعت، فى تصريحات اليوم السبت، إلى أنه تم بدء البرامج التدريبية بالوحدة المتنقلة على مهنة تفصيل وخياطة بـ10 متدربات، بقرية سدس بمركز ببا ضمن "مهنتك مستقبلك"، مضيفاً أنه تم الانتهاء من برنامج توصيلات الكهرباء وبرنامج أعمال السباكة لـ18 متدرباً.
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