الرئيس السيسى يوجه بالاهتمام بالحوار المجتمعى ومنصات الاستبيان بمجال تطوير التعليم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 06:44 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالحوار المجتمعي ومنصات الاستبيان في مجال تطوير التعليم، مع التركيز على اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين باعتبارهم ذخيرة الوطن وقاطرته للتقدم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول "متابعة استراتجية الدولة لتطوير التعليم".