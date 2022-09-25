انت الان تتابع خبر زلزال الإسكندرية اليوم.. القومي للبحوث وضح تفاصيله ومفيش خسائر حدثت بسببه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالكشف عن تفاصيل زلزال الإسكندرية اليوم وهو الذي فاجئ الجميع، وأكد أنه ليس من المتوقع أن يكون له توابع حالياً.

وأكد القاضي أن منطقة شمال مصر تتأثر بأي زلازل توجد في البجر الأبيض المتوسط أو شرق البحر المتوسط، وأن الزلزال الذي حدث اليوم في الأرض تسبب في إحساس سكان مناطق شبه الصحراء الغربية والعلمين به.

وقال أن زلزال الإسكندرية اليوم حدث في منطقة بها نشاط زلزالي، وعمقه جاء بشكل طبيعي لأنه يوجد زلازل أعمق من هذا كثيراً، والتأكيد أنه كلما زاد عمق الزلزال زادت الدائرة الخاصة بالشعور به، ولم يتم رصد أي خسائر في الممتلكات أو الأرواح من زلزال اليوم، والتوضيح أن أي زلزال يؤدي لزيادة قوته عن 5 درجات جاءت بمقياس ريختر من الطبيعي وهو لم يكون له أي توابع.