احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - استكمالاً لما تقوم به الإدارة العامة للمرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور 26 يوليو، من خلال تنفيذ أعمال رفع الكمر الخرسانى لكوبرى تقاطع طريق أبراج الكهرباء مع محور 26 يوليو "بنفس موقع نفق الأمن المركزى الذى تم هدمه"، وذلك أعلى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر، اتجاه ميدان لبنان (بإجمالى عدد 12 كمرة)، يتم غلق عرضى لمحور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر، فى اتجاه ميدان لبنان.

ويتم تحويل الحركة المرورية إلى منزل محور 26 يوليو، المؤدى إلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، فى اتجاه محطة الرسوم، والقادم من مدينة 6 أكتوبر ويرغب فى الوصول إلى ميدان لبنان يستخدم الطريق الدائرى (القوس الغربى)، ومنه إلى منزل الدائرى المؤدى إلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان أو استخدام محور أحمد عرابى، وذلك على أن تكون أعمال رفع الكمر الخرسانى على النحو التالى:

رفع عدد (6) كمرة خرسانية إعتباراً من الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 وحتى الساعة 12 ظهراً ذات اليوم.

رفع عدد (6) كمرة خرسانية إعتباراً من الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة الموافق 7/10/2022 وحتى الساعة 12 ظهراً ذات اليوم.

تم إضافة الأيام من يوم الإثنين الموافق 3/10/2022 إلى يوم الأربعاء الموافق 5/10/2022 لتنفيذ أعمال الغلق العرضي لمحور 26 يوليو بذات التحويلات الموضحة من الساعة 12 ليلاً حتى الساعة 5 صباحاً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.