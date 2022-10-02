قرار عاجل لوزير التعليم بعد انهيار سياج مدرسة ووفاة طالبة بكرداسة

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالبة "م.م.م" والتى توفت فى واقعة انهيار سياج خرسانى بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة التعليمية، والذى أسفر عن إصابة 15 حالة أخرى.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، قرر الوزير إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبنى إلى التحقيق تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم حيال كافة من تثبت مسؤوليتهم عن الواقعة، بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية. كما وجه الوزير، هيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة مرة أخرى لجميع المبانى المدرسية للتأكد من السلامة والأمان للمبانى بالمدارس على مستوى الجمهورية. كما وجه الوزير، جميع مديرى المديريات التعليميه بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من إتمام المراجعة على سلامة جميع مبانى المدارس، وموافاة الوزارة بالتقارير فى أسرع وقت ممكن.

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