إنقاذ 15 ساكن.. الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق شقة بالبساتين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - سيطرت الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب منذ قليل داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة البساتين، انتقل قيادات الحماية المدنية صحبة سيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق شب داخل غرفة نوم بالطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق، تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومحارة النيران قبل تسللها لباقي المباني المجاورة، وإخلاء الأدوار العليا من السكان وعددهم 15 من بينهم نساء وأطفال حاصرتهم النيران من أعلى.

تجرى الأن عملية التبريد، وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة والفحص والوقوف علي ملابسات الحريق واسبابة.