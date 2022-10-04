انت الان تتابع خبر بالصور.. انهيار جزء من سقف بدروم مدرسة أمين التراثية بالإسكندرية.. إخلاء فوري للطلاب والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية الدكتور عربي أبو زيد، بإصدار قرار إداري بإخلاء فوري وسريع لمدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات “التراثية” التي تتبع إدارة الجمرك التعليمية، وهذا بسبب سقوط جزء من محارة سقف البدروم بالمدرسة.
بالصور انهيار جزء من سقف بدروم مدرسة أمين التراثية بالإسكندرية
وأعلن أبو زيد إن الغرض الأساسي من هذا القرار الحفاظ على حياة وسلامة الطلاب المنتسبين للمدرسة، وبشكل أنه مسكن عليها مدرسة أخرى في الفترة المسائية، وبناءاً عليه تم إصدار قرار تأجيل جميع البرامج التدريبية للموهوبين المقامة في مركز الموهوبين في مدرسة قاسم أمين حتى يتم العمل على توفير أماكن أخرى.
وقال مدير إدارة الجمرك التعليمية بالإسكندرية الدكتور سامي فضل، إنه سريعاً تم صدور قرار لتسكين طلاب مدرسة قاسم أمين “التراثية”، وهي التي تعتبر من المدارس التي لها طابع الأثري على مدرسة إسماعيل صبري الرسمية لغات، والتي توجد بجانبها بشكل مباشر، وتم العمل على تسكين طلاب مجمع الشهداء تجاري خدمات، وأيضاً هي كانت مسكنة على مدرسة قاسم أمين في الفترة المسائية، ويتم تسكينهم مرة أخرى على مدرسة المنشية الابتدائية، والعمل على وضع المبني ضمن خطة الصيانة الشاملة.