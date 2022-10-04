انت الان تتابع خبر مدرس يعتدي على طالبة في اولي ابتدائي بخشبة على رأسها بالدقهلية.. جالها نزيف في المخ والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حادث غير طبيعي مدرس يعتدي على طالبة في اولي ابتدائي بخشبة على رأسها بالدقهلية في مدرسة البحر الابتدائية التابعة لإدارة السنبلاوين، وأصيبت بنزيف حاد في المخ وتم نقلها إلى مستشفى الطوارئ في المنصورة بسبب تعدى المدرس عليها.
مدرس يعتدي على طالبة في اولي ابتدائي بخشبة على رأسها بالدقهلية
وحصل اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية على إخطاراً من اللواء محمد عبد الهادي مدير البحث الجنائي، بوجود بلاغ لمأمور مركز السنبلاوين وهو يفيد إصابة طالبة بنزيف حاد في المخ وقطع في الراس داخل مدرسة طرانيس البحر الابتدائية، في دائرة المركز بسبب تعدى المدرس عليها بالضرب.
تحويل الطالبة إلى الطوارئ
وسريعاً انتقل ضباط المباحث للمدرسة وظهر إصابة الطالبة بسملة “أ. ع. ع” 6 سنوات، ونقلت إلى مستشفى السنبلاوين، أصدر الأطباء قرار بتحويلها إلى مستشفى الطوارئ في المنصورة بسبب سوء حالتها، واتهم زملاء الطالبة في الفصل وأهلها المدرس “السيد. س. ب” بأنه ضربها بخشبة على رأسها تسبب في إصابتها بإصابات شديدة، وتم إلقاء القبض عليه وإحالته للنيابة العامة.