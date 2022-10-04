انت الان تتابع خبر مدرس يعتدي على طالبة في اولي ابتدائي بخشبة على رأسها بالدقهلية.. جالها نزيف في المخ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حادث غير طبيعي مدرس يعتدي على طالبة في اولي ابتدائي بخشبة على رأسها بالدقهلية في مدرسة البحر الابتدائية التابعة لإدارة السنبلاوين، وأصيبت بنزيف حاد في المخ وتم نقلها إلى مستشفى الطوارئ في المنصورة بسبب تعدى المدرس عليها.

مدرس يعتدي على طالبة في اولي ابتدائي بخشبة على رأسها بالدقهلية