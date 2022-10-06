القوات المسلحة تنشر لوجو الاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة

جدة - نرمين السيد - وأرفق المتحدث الصورة، بتعليق: «كل عام وأنتم بخير».

وكانت القوات المسلحة، نظمت احتفالها السنوى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، للعام الهجرى 1444هـ.

وبدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وألقى الدكتور طارق عبد الحميد عبدالرؤوف، المدير العام بوزارة الأوقاف، كلمة قال خلالها إن سيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ستظل دائما عنوانا للاعتدال والوسطية وسماحة الإسلام.

وشدد عبدالرؤوف، على ضرورة تضافر الجهود ومحاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة التى تنال من قيم الإسلام ورسالة النبى صلى الله عليه وسلم.

وأعقب ذلك تكريم عدد من الفائزين فى المسابقة الدينية السنوية، التى تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيمها لتنمية الوازع الدينى لدى أفراد القوات المسلحة.

وفى نهاية الاحتفال، ألقى اللواء أ. ح وليد حموده عوض، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قال خلالها إن رجال القوات المسلحة مستمرون فى دورهم البطولى وتقديم التضحيات من أجل الحفاظ على أمن مصر القومى، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فى الصدق والتضحية والصبر فى مواجهة التحديات، والتصدى لكل من يحاول النيل من أرض مصر وسلامة شعبها العظيم.