200 شاب وفتاة.. محافظ أسوان يشارك بمهرجان المشى احتفالا بنصر أكتوبر

جدة - نرمين السيد - شارك أشرف عطية محافظ أسوان، مهرجان المشى والإسكيت الذى تنظمة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرياتها فى جميع محافظات الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.





وحرص محافظ أسوان وفقا لبيان، اليوم الخميس على التقاط الصور التذكارية مع الشباب والفتيات والنشء المشاركين فى المهرجان والذى إنطلق من أمام المسجد الجامع وحتى أمام مبنى ديوان عام المحافظة لمسافة 2 كم بمشاركة 200 شاب وفتاة وطفل وسيدة من أعضاء الأندية ومراكز الشباب منهم 70 شاب وفتاة بفرقة كيكى شاركوا فى لعبة الإسكيت.

ووجه ناصر سليم مدير عام الشباب والرياضة بأسوان، التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحافظ أسوان ورجال القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر، موضحا أنه من ضمن فعاليات مديرية الشباب والرياضة للإحتفال بهذه الذكرى تم إستقبال المشاركين من 9 دول عربية هى (مصر - الجزائر - البحرين - الإمارات - اليمن - الأردن - السودان - فلسطين – الصومال) المشاركين فى فعاليات سفينة النيل للشباب العربى والتى تجوب محافظات الجمهورية خلال الفترة من 4 إلى 14 أكتوبر الجارى بالتعاون بين الوزارة وجامعة الدول العربية.

وأشار إلى أن رحلة سفينة النيل للشباب العربى تستهدف تبادل الخبرات والتجارب فى مجالات التنمية الخضراء، وتهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب المصرى والعربى، بجانب توحيد الآراء حول القضايا العربية المشتركة مع وضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابى.