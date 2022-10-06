شيخ الأزهر ينصح أوائل الثانوية ببذل الغالى من أجل رفعة أمتهم ووطنهم

جدة - نرمين السيد - كرَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الأربعاء بمشيخة الأزهر، أوائل الثانوية الأزهرية بأقسامها العلمى والأدبى والشعبة الإسلامية والمكفوفين، للعام الدراسى 2021/2022م.





وحرص فضيلة الإمام الأكبر، على الاستماع للطلاب الأوائل وأسرهم، مؤكدًا أن الأزهر يعتز بأبنائه المتفوقين ويحرص على نبوغهم وتميزهم، للاضطلاع بدور ريادى فى مواجهة التحديات التى تواجه عالمنا الإسلامى والإنسانية، معربًا عن تقديره لأسر الطلاب المتفوقين الذين وفروا لهم الظروف التى قادتهم للتفوق والتميز. كما حرص فضيلته على توجيه عدة رسائل للطلاب الأوائل، مشددًا على أهمية بر الوالدين والإحسان إليهم والعمل على رعايتهم، ورد الجميل إليهم على ما بذلوه فى سبيل تفوقهم، وبذل الكثير لإرضائهم وطاعتهم، والحرص على تحصيل العلوم النافعة لدينهم ووطنهم، وأن يخصصوا وقتًا للقراءة والاطلاع جنبا إلى جنب مع المناهج الدراسية، وأن يتمسكوا بسنة نبينا -صلوات الله وسلامه عليه- ومنهجهم الأزهرى الوسطى، وأن يجعلوا من رفعة أمتهم ووطنهم هدفًا يبذلون الغالى من أجل تحقيقه.

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