نجاح تركيب 4 منظم لضربات القلب Pacemaker تركيباً كاملاً بوحدة القسطرة القلبية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - نجح أطباء قسم القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر في تركيب 4 منظم لضربات القلب في قائمة عمليات مكونة من 5 حالات تضمنت:
• تركيب 2 منظم لضربات القلب أحادي الحجرات تركيباً كاملاً.
• تركيب 2 منظم لضربات القلب ثنائي الحجرات تركيباً كاملاً.
• حالة قسطرة طواريء Primary .
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وجهاز الــ Pacemaker هو جهاز صغير يتم زرعه في صدر المريض ، وظيفته هي إستخدام نبضات كهربائية منخفضة الطاقة لمحاكاة الإشارات الكهربائية للقلب.
وأجرى قائمة العمليات الفريق الطبي المكون من :
الدكتور/ محب مراد – إستشاري القلب والقسطرة القلبية بمستشفيات جامعة عين شمس
الدكتور/ حسين عبد النعيم قراع – استشاري و رئيس قسم القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبه التخصصي
الدكتور/ عصام بسطاوي – إستشاري القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي
و بمشاركة متميزة من أخصائي وفني الأشعة :
ا/ محروس عبدالعزيز– أخصائي تكنولوجيا الأشعة و التصوير الطبي.
ا/يوسف عبدالحميد
ا/ محمود مراد
وبمشاركة متميزة من فريق التمريض :
ا/ مصطفى جمال عبدالباسط
ا/ محمد عبدالرضي
ا/ محمد خيري
ا/ محمد نظمي
ا/ ياسمين أحمد
ا/ محمد أحمد محمود