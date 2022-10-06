نجاح تركيب 4 منظم لضربات القلب Pacemaker تركيباً كاملاً بوحدة القسطرة القلبية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - نجح أطباء قسم القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر في تركيب 4 منظم لضربات القلب في قائمة عمليات مكونة من 5 حالات تضمنت:

• تركيب 2 منظم لضربات القلب أحادي الحجرات تركيباً كاملاً.

• تركيب 2 منظم لضربات القلب ثنائي الحجرات تركيباً كاملاً.

• حالة قسطرة طواريء Primary .

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وجهاز الــ Pacemaker هو جهاز صغير يتم زرعه في صدر المريض ، وظيفته هي إستخدام نبضات كهربائية منخفضة الطاقة لمحاكاة الإشارات الكهربائية للقلب.

وأجرى قائمة العمليات الفريق الطبي المكون من :

الدكتور/ محب مراد – إستشاري القلب والقسطرة القلبية بمستشفيات جامعة عين شمس

الدكتور/ حسين عبد النعيم قراع – استشاري و رئيس قسم القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبه التخصصي

الدكتور/ عصام بسطاوي – إستشاري القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي

و بمشاركة متميزة من أخصائي وفني الأشعة :

ا/ محروس عبدالعزيز– أخصائي تكنولوجيا الأشعة و التصوير الطبي.

ا/يوسف عبدالحميد

ا/ محمود مراد

وبمشاركة متميزة من فريق التمريض :

ا/ مصطفى جمال عبدالباسط

ا/ محمد عبدالرضي

ا/ محمد خيري

ا/ محمد نظمي

ا/ ياسمين أحمد

ا/ محمد أحمد محمود