القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الـ15 للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر»

جدة - نرمين السيد - فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة وحرصاً من القوات المسلحة على المساهمة فى إثراء الوعى الثقافى والفكرى والتعريف ببطولات العسكرية المصرية والعربية وما سطرته من ملاحم بطولية فى سجلات التاريخ.

ويضم المعرض بين جنباته العديد من الأجنحة والمعروضات فى مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور التى تناولت مراحل حرب أكتوبر، فضلاً عن دور القوات المسلحة فى دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة فى كافة المجالات.

كما اشتمل المعرض على جناحاً للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التى تناولت حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، والثقافة، وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية، ودور النشر المصرية بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية.

وحرصاً على تنمية روح الإبداع الفنى ضم المعرض جناحاً للأنشطة الفنية ضم عدداً من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات التى جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم فى أكتوبر 1973 تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصابى الحرب.

واحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التى شاركت فى الحرب من كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات، كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم كافة منتجات الجهاز والتى تقدم للزوار بأسعار مخفضة.

واشتمل معرض (ذاكرة أكتوبر 2022) على مسرح ثقافى فنى؛ لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية ومديريات التربية والتعليم.

حضر مراسم افتتاح المعرض عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والثقافة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وعدد من طلبة المدارس والجامعات.