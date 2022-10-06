جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء الوطن بمختلف المناسبات الوطنية، وبالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر. وقدمت الفرق السيمفونية العسكرية، عددا من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة التى لاقت إعجاب المشاهدين للعروض. وتتميز عناصر الموسيقات العسكرية بالاحترافية فى أسلوب عزف المقطوعات التى يتم تقديمها، فضلا عن تنفيذهم للتشكيلات الحركية التى تجذب انتباه الحاضرين من مختلف الفئات العمرية مما يسهم فى إضفاء طابع البهجة خلال كافة الفعاليات التى تشارك بها الموسيقات العسكرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموسيقات العسكرية تقدم عروضها فى الميادين تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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