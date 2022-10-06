تعزيز التعاون بين الأزهر والجامعات الإسلامية بإندونيسيا

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر، وفدا إندونيسيا رفيع المستوى، برئاسة يوسف كالا، نائب الرئيس الإندونيسى السابق، الرئيس العام لديوان مساجد إندونيسيا، وعددا من رؤساء الجامعات الإسلامية الإندونيسية، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمى بين جامعة الأزهر والجامعات الإسلامية فى إندونيسيا.





ورحب الإمام الأكبر بالوفد الإندونيسى فى رحاب الأزهر الشريف، مؤكدا أن الأزهر تربطه علاقات تاريخية متينة بإندونيسيا، وأن الطلاب الإندونيسيين الوافدين للدراسة فى الأزهر مثال يحتذى به فى الاحترام والأدب والسعى فى تحصيل العلوم، مشيرا إلى أننا لدينا ما يقارب 11000 طالب وطالبة إندونيسيا يدرسون بالأزهر، فى كل المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى مرحلة الدراسات العليا بجامعة الأزهر، وأن الأزهر يسعد باستضافة هؤلاء الطلاب، وأنهم يشكلون جزءا لا يتجزأ من هوية الأزهر الشريف، وأداة من أدواته العالمية لنشر رسالته ومنهجه الوسطى.

وأعرب نائب الرئيس الإندونيسى السابق والوفد المرافق له، عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وفخرهم بالتواجد فى الأزهر الشريف، مؤكدين أن الأزهر قبلة المسلمين العلمية حول العالم، ويفد إليه طلاب إندونيسيا لتلقى العلوم الدينية والعربية والتطبيقية؛ لثقتهم فى منهجه الوسطى، وأساتذته وعلمائه الأجلاء الذين ملأوا الدنيا علما وثقافة على مر العصور، حتى صار الأزهر مرجعية علمية ودينية ليس فقط للمسلمين؛ وإنما لكل طلاب العلم والباحثين من حول العالم.

وأضاف نائب الرئيس الإندونيسى أن لدينا 55 جامعة إسلامية فى مختلف المقاطعات الإندونيسية، وأكثر من 800 ألف مسجد فى إندونيسيا، وأننا نقوم بتدريس مادة وسطية الإسلام لطلاب المرحلة الجامعية، وهى مادة إجبارية، وقد استمدت موضوعاتها من المناهج التى تدرس فى جامعة الأزهر، لما للأزهر من تاريخ مشرف وخبرات كبيرة فى إرساء قواعد الإسلام الوسطى، والتعريف بالمنهج الإسلامى الصحيح، مشددا أنه تولد لدى الإندونيسيين ولاء للأزهر وثقة فى علمائه، جعلنا نرسل أبناءنا للدراسة فيه ونحن على ثقة أنهم حينما يعودون إلينا سيفيدون أمتهم ووطنهم وسيكون لهم شأن عظيم.

وأضاف السيد كالا أننا نفخر بطلابنا الذين تخرجوا فى الأزهر، وكثير منهم أصبحوا علماء ووجهاء، وشغلوا كافة المناصب القيادية فى إندونيسيا، من وزراء وسفراء ومحافظين، وأنشأوا بعد ذلك معاهد ومدارس وجامعات إسلامية لنشر ما تعلموه فى الأزهر، والآن أصبحوا قادة منفتحين يفيدون أمتهم وبلدهم، وأنهم فى الوقت ذاته سفراء للأزهر.

وطلب وفد رؤساء الجامعات الإندونيسية المرافق لنائب الرئيس السابق، الاستعانة بأساتذة وعلماء الأزهر للتدريس فى جامعات إندونيسيا، وتكثيف الأبحاث العلمية المشتركة بين الباحثين الأزهريين والإندونيسيين للاستفادة من الخبرات البحثية الكبيرة لباحثى جامعة الأزهر وتسخيرها لخدمة الواقع الإندونيسى، وتعزيز المنح الدراسية التى يوفرها الأزهر لإندونيسيا خاصة فى الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم والفقه والشريعة واللغة العربية.

من جانبه، رحب فضيلة الإمام الأكبر بتعزيز التعاون العلمى مع الجامعات الإندونيسية، وتوسيع فرص التبادل العلمى والثقافى على مستوى الطلاب والباحثين والأساتذة بين جامعة الأزهر والجامعات الإندونيسية، وتبادل المنح الدراسية، موجها بدراسة الأمر من قبل المسئولين فى جامعة الأزهر ووضع خطة عمل قابلة للتنفيذ فى أقرب وقت ممكن، لما لإندونيسيا؛ علماء وأساتذة وباحثين وطلابا، من مكانة مرموقة لدى الأزهر الشريف.