رسميا – الإسكان تقطع الشك باليقين حول أفضيلة من يحصلون على كراسة شروط سكن لكل المصريين أولاً

رياض - احمد صلاح - نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وجود أي أفضلية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الذين يحصلون على كراسة الشروط الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي في مشروع سكن لكل المصريين في موعد مبكر من طرح الإعلان السادس عشر.وأوضحت وزارة الإسكان أن هناك عدد من القواعد المحددة لتطبيق الأفضلية على المتقدمين في جميع الإعلانات التي يتم طرحها بين الحين والآخر والتي لا تتضمن نهائيا الحصول على كراسة الشروط في وقت مبكر، مطالبة المواطنون بعدم التزاحم حول منافذ هيئة البريد القومية المميكنة للحصول على الكراسات بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، حيث يتم هناك عملية ضخ مستمرة لكراسة الشروط بشكل مستمر دون توقف.

وأشارت الوزارة هذه الشقق السكنية سوف يتم تسليمها بالنظام الفوري وهناك بعض الوحدات سوف يتم تسليمها بعد 18 شهراً فقط.