خطر تناول السمك المقلي.. طريقة واحدة ابتعدوا عنها وأطباء يحذرون منها

أطباء يحذرون من خطر تناول السمك المقليوأكد الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية خلال العديد من التصريحات الصحفية، أن السمك المشوي يعتبر من الأغذية التي تفيد الجسم أكثر من المقلي، وذلك لأنه ملئ بالكثير من الأوميجا 3 و6 المفيدة لأمراض القلب والمخ، وأضرار السمك المقلي الذي يوضع عليه دقيق هو عبارة عن نشويات وتتفاعل مع الزيت داخل درجة حرارة مرتفعة، وينتج عنه مركب الأكريلاميد الذي يضر الصحة.

خطر مادة الأكريلاميد التي تتكون على السمك المقلي

رياض - احمد صلاح - يعتبر السمك واحد من الأكلات المميزة والتي يفضلها الكثيرين، ومن الأفضل أن يتم تناوله مرة أو مرتين أسبوعياً، وذلك لأنه مليء بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي تفيد الجسم بشكل كبير.

وتعتبر الأكريلاميد هو من المركبات الكيميائية والذي ينتج بسبب تسخين النشويات عند درجة عالية، وقال “أي حاجة مقلية في الزيت عند درجة حرارة عالية أول ما تأخذ اللون الداكن يجعل الأكريلاميد تتكون عليه وده أثبت ضرره في العالم كله”.