مدير صحة الإسكندرية تتفقد مستشفى العامرية للوقوف على مستوى الخدمة الطبية

جدة - نرمين السيد - وشملت الزيارة الميدانية للمستشفى تفقد جهاز الأشعة المقطعية والتشغيل التجريبى لجهاز الرنين المغناطيسى، وذلك فى إطار الوقوف على مستوى الخدمة الطبية ورصد الإيجابيات والسلبيات، والمعوقات التى تواجه القطاع الصحى فى الإسكندرية. وذكر بيان مديرية الصحة أن مديرة الصحة تفقدت أيضا الأرض المقترحة لإقامة مستشفى جديد بمنطقة النهضة بالعامرية، فضلا عن زيارة وحدة طب الأسرة بقرية حارس بقطاع النهضة. وفى سياق متصل، أعلنت الدكتورة إسراء زيدان مدير عام منطقة الجمرك الطبية، عن إدخال عيادات جديدة للخدمة الصحية بمركز الأمل لطب الأسرة تتضمن: الرمد، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة للعلاج الطبيعى والتغذية العلاجية الموجودة بالوحدة.

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