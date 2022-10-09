حياة كريمة تغير وجه 42 قرية فى الجيزة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نقلة حضارية تشهدها 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، فى محافظة الجيزة، بفضل أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، بواقع 904 مشروعات تنموية، فى كل قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية فى الإسكان والصحة والتعليم والنقل.





وبلغت استثمارات تلك المشروعات، أكثر من 10 مليارات جنيه، بهدف الارتقاء بحياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وتغيير حياتهم للأفضل. وفيما يلى أبرز تلك المشروعات. 101 مشروع بنسبة تنفيذ 99% فى قطاع التعليم 37 مشروعا بنسبة تنفيذ 95% فى قطاع الصحة 43 مشروعا فى قطاع الرياضة ومراكز الشباب 11 مشروعا لمجمعات حكومية خدمية بنسبة تنفيذ 100% 13 مشروعا فى قطاع التضامن الاجتماعى بنسبة تنفيذ 59% 8 مشروعات فى قطاع الإسكان بعدد من القرى 50 مشروعا فى قطاع تبطين وتأهيل الترع بنسبة تنفيذ 73% تنفيذ 47 ألف وصلة منزلية للصرف و15 ألفا لمياه الشرب 11 مشروعا لمجمعات زراعية بنسبة تنفيذ 99%

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