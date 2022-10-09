«معلومات الوزراء» يرصد نتائج استطلاعات رأى عالمية حول المناخ

كما أفاد المشاركون من مصر فى الاستطلاع بنسبة (84% من المبحوثين) أن التغيرات المناخية يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة، (28% يرونها أولوية مرتفعة جدا، و23% مرتفعة، والثلث يرونها أولوية متوسطة).
جاء ذلك خلال رصد ومتابعة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كل الموضوعات الدولية، التى تدخل فى نطاق اهتمام الشأن المصرى، وفى ضوء اقتراب مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 27" التى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر المقبل، قام المركز بمتابعة استطلاعات الرأى العالمية ذات الصلة بالمناخ وقضاياه المختلفة، والتى أجرتها مراكز الفكر والاستطلاعات والشركات المتخصصة فى هذا المجال خلال عام 2022.
وأوضح استطلاع الرأى، والذى تم على عينة من المواطنين فى 192 دولة حول العالم، من بينها مصر، وقد بلغ حجم العينة 108 آلاف و946 شخصا، أن 58% من المواطنين فى مصر قلقين للغاية من التغيرات المناخية (22% منهم قلق للغاية، و36% منهم قلق إلى حد ما).
وفى استطلاع رأى آخر، تابعه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أجرته مؤسسة "إبسوس" على عينة من 1000 مفردة "عينة البحث" فى 7 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هى: المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، الأردن، إضافة إلى مصر، تونس، والمغرب، أفاد 78% من المصريين بأنهم يشعرون بوجود تغير فى المناخ، 26% منهم يرون أن البشر هم السبب الرئيسى فى حدوثه، و52% يرون أنه يعود للتغيرات الطبيعية، كما رأى 35% من المصريين أن الاستدامة المناخية هى مسئولية المجتمعات فى المقام الأول، مقابل 30% يرون إنها مسئولية الحكومات، و34% يرون إنها تقع على عاتق مجتمع الأعمال.
ورصد المركز استطلاع أخر أجراه مركز "بيو" للأبحاث فى 19 دولة حول العالم: (أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادى) عبر الهاتف والمقابلات الشخصية بواقع 3581 مواطنا، حيث رأى 75% من المواطنين فى الـ 19 دولة أن التغيرات المناخية هى التهديد الرئيسى الذى يواجه بلادهم اليوم، وجاءت اليونان من أكثر الدول التى يرى مواطنوها أن التغيرات المناخية أكبر تهديد يواجههم الآن بنسبة (86%)، تليها إيطاليا واليابان وكوريا الشمالية (82% لكل منها على حدة)، ثم فرنسا (81%).
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