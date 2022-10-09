مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة «وصل الخير 3» تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاق مبادرة وصل الخير3، حيث وجهت المؤسسة عددا من القوافل المحملة بالمساعدات الغذائية والتي تبلغ نحو 40 ألف صندوق مواد غذائية إلى مختلف محافظات الجمهورية، يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى الـ49 لنصر أكتوبر، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الآولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الآولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وفي إطار المبادرات الاجتماعية التي يطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وذكرت المؤسسة أن فرق العمل الميداني بمؤسسة حياة كريمة بدأت تنفيذ مبادرة وصل الخير3 وحتى يوم 13 أكتوبر الجاري، حيث تم تخصيص عدد من القوافل المحملة بصناديق المواد الغذائية لمحافظات القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، والشرقية) وذلك لارتباطها الوثيق بنصر أكتوبر.

كما ستتجه القوافل الغذائية ضمن وصل الخير3 إلى محافظات (الأقصر، أسوان، سوهاج، الجيزة، أسيوط، وكفر الشيخ)، وذلك وفقا للاستطلاع الميداني لفرق الرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة.

وكانت مؤسسة حياة كريمة قد أطلقت قوافل مبادرة (وصل الخير 1) من خلال إطلاق قوافل مساعدات غذائية هي الأكبر لمحافظة الغربية لتوزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية، وذلك في مراكز (السنطة، كفر الزيات، زفتى، سمنود، قطور، بسيون) بكل القرى التابعة لها، وتوزيعها على المواطنين الآولى بالرعاية بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية.

كما أطلقت المؤسسة حملة المليون كرتونة ضمن قوافل "وصل الخير 2" في مختلف مراكز وقرى محافظات الجمهورية وصولا لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الفئات الآولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.

تأتي تلك المبادرات ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار الدور التنموي الذي يقوم به التحالف الوطني وأعضاؤه لدعم الفئات المستحقة وفي ضوء تكاتف الجهود في مجال العمل المجتمعي وتوحيدها تحت مظلة واحدة وهي التحالف الوطني الذي يجمع تحت مظلته 24 كيانا رائدا في العمل التنموي بمصر.