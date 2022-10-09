خطوات الحصول على شقق «سكن لكل المصريين 3» (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد -
وبدأ التقديم لحجز الوحدات منذ 2 أكتوبر، ويستمر حتى 27 أكتوبر لكل المواطنين.
وحددت الوزارة خطوات الحصول على الشقة فى عدد من الإجراءات التى يجب على الراغبين فى الحصول على الشقة القيام بها.
وتتمثل الخطوة الأولى فى الذهاب لأقرب مكتب بريد لشراء كراسة الشروط، وللحجز فى طرح الإسكان الجديد.
أما الخطوة الثانية تسجيل البيانات وإنشاء حساب باسمك، من خلال الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى. ثم استكمال الأوراق المطلوب والتى تنص عليها كراسة الشروط.
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