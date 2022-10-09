الأوقاف تفتتح الأسبوع الدعوى «ميلاد أمة» فى 7 محافظات

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات الأسبوع الدعوى (ميلاد أمة)، الذى تقيمه وزارة الأوقاف فى إطار احتفالاتها بذكرى ميلاد النبى (صلى الله عليه وسلم) بسبع محافظات، تحت عنوان "نبى الرحمة (صلى الله عليه وسلم) فى ذكرى مولده".





ويشارك فى الفعاليات نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين، وذلك فى إطار الدور التثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف.

وأكد جميع العلماء المشاركين فى الفعاليات أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) نبى الرحمة وسيد الرحماء، وإمامهم، أرسله ربه (عز وجل) رحمة للعالمين، فقال سبحانه: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، وقد شملت رحمته (صلى الله عليه وسلم) الإنس والجن، البشر والحجر، الحيوان والجماد.. مؤكدين أن الدرس العملى الذى يجب أن نتعلمه من رحمته (صلى الله عليه وسلم) هو فى التخلق بخلق الرحمة فيما بيننا، فمن لا يرحم لا يرحم، والراحمون هم من يرحمهم الله.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء قد أقيم فى مديرية أوقاف أسيوط بمسجد الهلالى، وأقيمت لقاءات أخرى فى مديريات أوقاف (الجيزة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، والإسكندرية).

وفى سياق آخر، كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أحمد شرف الدين إمام مسجد النصر الكبير بالمنصورة بأداء خطبة الجمعة القادمة 14 أكتوبر الجارى بعنوان: "فضائل الصلاة على النبى (صلى الله عليه وسلم)"، والتى ينقلها التلفزيون المصرى من مسجد التوحيد بكفر ميت فارس فى مركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية.