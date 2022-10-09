إنجازات البريد المصرى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضح الانفوجراف أن البريد المصرى حقق الكثير من الإنجازات ومنها، فوزه بجائزة "التميز الرقمى" كأفضل مؤسسة بريدية عربية تطبق التحول الرقمى عام 2021، وكذلك فوزه بجائزة اتحاد البريد العالمى "تعاونيات البريد السريع" للعام الثانى على التوالى فى 2022، نتيجة لتميزه فى خدمة عملاء البريد السريع الدولى.

كما تم إطلاق "يلا سوبر آب" فى 2022، وهو أول تطبيق فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، يقدم حلولا مالية وغير مالية للأفراد والشركات.

واستعرض الانفوجرافيك تاريخ نشأة البريد المصرى - أكبر مقدم للخدمات البريدية فى مصر - والذى يرجع لعام 1865، ليتم فى أول يناير عام 1866 إصدار واستخدام طوابع البريد فى مصر لأول مرة.

ولفت إلى أن عدد مكاتب الخدمات البريدية فى مصر وصل إلى قرابة 4060 مكتبا فى 2020/ 2021.

وتناول الإنفوجرافيك أيضا أبرز الحقائق حول يوم البريد العالمى؛ فكان تاريخ تأسيس الاتحاد البريدى العالمى فى العاصمة السويسرية "برن" عام 1874، ليتحدد الاحتفال باليوم العالمى للبريد فى مؤتمر الاتحاد البريدى العالمى بطوكيو عام 1969.

وأشار إلى أن عدد مكاتب البريد حول العالم بلغ أكثر من 650 ألف مكتب بريدى، و5.3 مليون موظف.

كما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات البريدية قرابة الـ1.5 مليار مستفيد حول العالم.