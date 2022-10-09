مدبولى خلال افتتاح معرض «تراثنا»: الرئيس وجه بتوفير الدعم للمشروعات الصغيرة

جدة - نرمين السيد - وشارك فى الافتتاح عدد من الوزراء، وكل من محافظ القاهرة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسفراء عدد من الدول العربية المشاركة فى فعاليات هذه الدورة.

وأشار رئيس الوزراء خلال افتتاحه لفعاليات الدورة الرابعة من المعرض، إلى اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا حرص الرئيس السيسى، على توجيه الحكومة بالعمل المستمر على توفير مختلف سبل الدعم وما من شأنه أن يسهم فى تطوير هذا القطاع، وذلك بالنظر لدوره الحيوى فى دفع وتنمية عجلة الإنتاج فى مختلف القطاعات، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف مدبولى أن معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، يعد من أهم الفعاليات التى تعكس اهتمام الدولة بأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا الفنانين والعاملين بقطاع الحرف اليدوية والتراثية، وذلك بهدف التعريف بمنتجات مشروعاتهم وتسويقها، لافتا إلى جهود الدولة لتوفير التمويل اللازم لإقامة المزيد من المشروعات الجديدة فى هذا القطاع أو التوسع فى مشروعات قائمة، هذا إلى جانب ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات.

من جهتها، أشارت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أنه يشارك فى فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية هذا العام نحو 1116 عارضا من مختلف محافظات الجمهورية، منهم 45 % عارضين جدد، وهو ما يتيح الفرصة لعرض منتجاتهم وتسويقها، كما يضم عددا كبيرا من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة فى أكثر من 30 قطاعا تراثيا تتضمن منتجات فنية وإبداعية للآلاف من الفنانين والحرفيين المصريين المهرة.

وأضافت جامع، أن المملكة العربية السعودية تحل كضيف شرف لمعرض "تراثنا" فى نسخته الرابعة، كما يشارك فى فعالياته كذلك كل من الدول العربية الشقيقة: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والسودان، وليبيا بأجنحة مميزة، تتيح العديد من المنتجات الإبداعية والعروض الحية التى تعبر عن الثقافات المختلفة للشعوب العربية، مؤكدة أن المعرض يستهدف توفير تجربة تسويقية وثقافية فريدة، خاصة وأنه يعتبر من أكبر المعارض المتخصصة فى المنتجات التراثية والحرفية فى المنطقة العربية.

وحول جهود جهاز تنمية المشروعات، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أشارت نيفين جامع، إلى أن الخدمات المالية المقدمة من خلال الجهاز شملت ضخ نحو 1.7 مليار جنيه لتمويل المشروعات بالقرى المستهدفة، وذلك خلال الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2022، موضحة أنه تم تمويل عدد 5183 مشروعا صغيرا، ساهم فى توفير 5746 فرصة عمل، كما تم تمويل أكثر 57 ألف مشروع متناهى الصغر، ساهم فى توفير أكثر من 109 آلاف فرصة عمل، وذلك فى العديد من القطاعات، والتى شملت القطاع الصناعى، والزراعى، والتجارى، والمهن الحرة، منوهة كذلك إلى الخدمات غير المالية التى قدمها الجهاز للقرى المستهدفة، وما تضمن ذلك من تنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وندوات التوعية، والمساندة فى استصدار التراخيص، وغيرها من الخدمات غير المالية.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولى، ومرافقوه جولة فى أرجاء المعرض شملت جناح المملكة العربية السعودية، ضيف شرف المعرض، وكذا أجنحة كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والسودان، وليبيا، حيث التقى رئيس الوزراء بعدد من العارضين من الدول الشقيقة، مؤكدا حرص الدولة المصرية على مشاركة العديد من الدول العربية فى هذا المعرض، لعرض مختلف المنتجات اليدوية والتراثية التى تعبر عن الحضارات الثقافية والفولكلورية لهذه البلدان الشقيقة من الفنون الإبداعية المتميزة والمتفردة، التى تعكس الهوية العربية وحجم التنوع بين الشعوب والثقافات.

ونوه إلى أن ذلك يأتى فى إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون فى مختلف المجالات والقطاعات، وخاصة الثقافية منها، مشيدا بالمستوى الابداعى والفنى للمنتجات والأعمال المعروضة، لافتا إلى أن هذا المعرض من شأنه أن يسهم فى اتاحة فرصة تسويقية كبيرة لمنتجات أصحاب المشروعات الصغيرة فى هذه الدول.

وترجل رئيس الوزراء، ومرافقوه، فى أرجاء المعرض، حيث زار وتفقد العديد من الأجنحة الخاصة بالأعمال والحرف اليدوية والتراثية، والتى تتضمن المنتجات الزجاجية، والمنسوجات، والمنتجات النحاسية، وكذا منتجات الخيامية والارابيسك، ومن بين تلك الأجنحة، الجناح المخصص لمنتجات أصحاب المشروعات من قرى ومراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الذين تم تمويل مشروعاتهم وتطوير منتجاتها من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد اهتمام الدولة بتوفير مختلف أوجه الدعم لأهالينا فى القرى والمراكز المستهدفة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات، وتحسين المستوى المعيشى لهم، مشيرا إلى أن مشاركتهم فى المعرض هذا العام، والمساندة فى تسويق وترويج منتجاتهم وفنونهم التراثية التى تتميز بها محافظاتهم، من شأنه أن يسهم فى استمرار أنشطتهم والتوسع فى مشروعاتهم.

وزار رئيس الوزراء ومرافقوه عددا من أجنحة المعروضات اليدوية والتراثية لمجموعة من العارضين من ذوى الهمم، حيث أشارت نيفين جامع، فى هذا الصدد إلى أن المعرض فى دورته الحالية يشارك به أكثر من 100 عارض من ذوى الهمم، وذلك من خلال عرض منتجات 15 جمعية أهلية مخصصة لرعاية ذوى الهمم، ومرضى السرطان من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة الى مجموعة من المشروعات الخاصة بهم.

كما أجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من العارضين من ذوى الهمم، مؤكدا اهتمام الدولة بتقديم مختلف أوجه الدعم لمشروعاتهم المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم فى إتاحة المزيد من الفرص التسويقية والترويجية لمنتجاتهم من الحرف اليدوية والتراثية، هذا إلى جانب إتاحة المزيد من البرامج التدريبية، وذلك سعيا لتطوير ودعم قدراتهم الإبداعية والفنية فى مجال المنتجات والمشغولات اليدوية.

وتفقد رئيس الوزراء جناح "خدماتنا"، الذى أقامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خصيصا هذا العام، ليتيح لزوار المعرض والشباب التعرف على كافة خدمات الجهاز المالية وغير المالية والتقدم للحصول عليها، بالإضافة الى التوعية بالمزايا والتيسيرات التى يوفرها قانون تنمية المشروعات، للمشروعات الصغيرة القائمة والجديدة، وفى هذا الصدد أشارت جامع، إلى أن الجناح يضم أيضا مجموعة من الخبراء المتخصصين من الجهاز لتقديم عدد كبير من الخدمات التسويقية والفنية لكافة المشروعات التراثية سواء من العارضين المشاركين أو من أصحاب المشروعات التراثية بوجه عام، وذلك بما يسهم فى تطوير منتجاتهم والارتقاء بمستوى جودتها، وهو ما يؤهلها للمنافسة فى العديد من الأسواق المستهدفة.

وتمت الإشارة إلى أن الخدمات المقدمة من خلال هذا الجناح، والتى تقدم بشكل مجانى، تتضمن أيضا تصميم العلامة التجارية "الشعار" للمشروع، وإنشاء وتصميم المواقع الإلكترونية وصفحات التسويق على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى امكانية تسويق منتجات هذه المشروعات فى المنصات التجارية الالكترونية الكبرى من شركاء الجهاز، بالإضافة إلى تقديم استشارات متخصصة لتطوير كل منتج لتناسب احتياجات المستهلكين وأذواقهم المعاصرة.

وشاهد رئيس الوزراء معروضات ومنتجات المشروع الخاص بالمساهمة فى خلق فرص عمل للمرأة فى صعيد مصر، مستمعا إلى شرح من نيفين جامع، حول جهود جهاز تنمية المشروعات فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخاصة فى صعيد مصر، حيث أشارت إلى المشاركة المتميزة للمرأة خلال هذا الدورة من معرض "تراثنا"، حيث تمثل العارضات فى هذه الدورة 69 % من اجمالى العارضين، وهو ما يعكس دور المرأة الإيجابى ومساهمتها المؤثرة فى العملية الإنتاجية التى تعتمد على مهاراتها وقدراتها على الإبداع فى المجال الفنى والحرفى، منوهة إلى مشاركة عدد من الجهات المعنية بالمرأة فى هذا المعرض، ومنها المجلس القومى للمرأة، ونادى روتارى التحرير، واتحاد المستثمرات العرب، وسيدات نادى الصيد، وعارضات مشروع تعزيز المرأة فى التجارة الدولية الممول من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الإسلامى للتنمية، هذا إلى جانب مشاركة عدد من السيدات المتدربات فى إطار مشروع المساهمة فى خلق فرص عمل للمرأة فى صعيد مصر الممول من الوكالة الاسبانية للتنمية الدولية.

كما زار رئيس الوزراء، ومرافقوه، أجنحة عدد من المحافظات الحدودية، التى شملت العديد من الأعمال والمنتجات، التى تعكس ما تتميز به تلك المحافظات من مقومات طبيعية، تجعلها متفردة فى إنتاج مجموعة من المنتجات اليدوية والحرفية، ومن تلك الأجنحة ورشة الملح الفنية، وكذا ما يتعلق بالمنتجات الفنية من جذوع النخيل. واطلع رئيس الوزراء على عدد من المنتجات المصنعة من خلال إعادة استخدام مجموعة من المواد والمخلفات صديق البيئة، والتى تأتى فى إطار المبادرات الخاصة بتعظيم الاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها وتوظيفها، حيث استمع رئيس الوزراء إلى جهود عدد من العارضين فى هذا الصدد، الذين طالبوا بالمشاركة فى مؤتمر تغير المناخ "COP27".

ولفتت نيفين جامع، خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولى، فى أرجاء المعرض، إلى أن معرض"تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية يمثل ملتقى لكافة الجهات المهتمة بالحرف اليدوية والتراثية فى الدولة حيث تضم الدورة الحالية عددا كبيرا من أجهزة الدولة وهيئاتها، ومن بين ذلك وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، والمجلس التصديرى للحرف اليدوية، وغرفة صناعة الحرف اليدوية، وغرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، والغرفة التجارية للأثاث بدمياط، فضلا عن مشاركة متميزة من الجامعات المصرية المختلفة، ومنها جامعات الإسكندرية، وسوهاج، والمنوفية، وبنها، والأزهر، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ومشروع التنمية المحلية بصعيد مصر، بالإضافة إلى مبادرة "هنصنع ونصدر"، وكذا 36 جمعية أهلية من منتجى الحرف اليدوية والتراثية.

وفى ختام جولته بمعرض"تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، أشار رئيس الوزراء إلى ما لمسه من إبداع فنى، وجودة وبراعة فى مختلف المنتجات والأعمال الحرفية واليدوية والتراثية المعروضة، مجددا التأكيد على استمرار الدولة فى دعم مختلف أنشطة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.