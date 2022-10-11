رئيس جامعة الأزهر: نقدم الخدمات الطبية للطلاب وكافة أطياف المجتمع المصرى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، حرص الجامعة على تقديم الخدمات الطبية للطلاب ولكافة أطياف المجتمع المصرى، مشيدا بجهود المركز الإسلامى لأمراض القلب وجراحاته فى خدمة المجتمع وتعاون العاملين فيه لتأدية خدمة متميزة لجميع المواطنين المترددين عليه.





جاء ذلك خلال تفقد رئيس جامعة الأزهر للمركز الإسلامى لأمراض القلب وجراحاته، والعيادات الخارجية، ووحدات رسم القلب ووحدة الإيكو ثنائى وثلاثى الأبعاد، والإيكو بالمنظار، وبالمجهود الذاتى، ووحدة قسطرة القلب التشخيصية والعلاجية، التى تم إجراء أكثر من أربعة آلاف عملية فيها، ووحدة الأشعة المقطعية والشرايين التاجية والشريان الرئوى والأورطى، والشرايين الطرفية، ووحدة الرعاية المركزة.

من جانبه، قال الدكتور على الأمين، مدير عام المركز، إن خدمات المركز تشمل الكشوف الطبية، وعمليات القسطرة، والأشعات المتخصصة، والحجز بغرف الرعاية المركزة، موضحا أن الخدمات تقدم بأسعار رمزية خدمة للمواطنين.

يذكر أن المركز حاصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية للتدريب الإلزامى للأطباء التابعة لوزارة الصحة.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق.