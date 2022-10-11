الجيزة تزيل تعديات وبروز المحال المخالفة لبدء تطوير طريق ترسا

جدة - نرمين السيد - فى هذا السياق، تابع أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة أبو النمرس فى إزالة التعديات وبروز المحال العامة والمنشآت التجارية والكافيهات على الطريق العام بشارع ترسا نطاق المركز وذلك فى إطار أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة الطريق وفتحه كمحور مرورى مهم بمركز ومدينة أبو النمرس يربط مسار الحركة مع حى جنوب الجيزة. وشملت جهود محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس إزالة الأسوار والسلالم المخالفة والتابعة للمحال والمنشأت التجارية والباكيات والأكشاك المتعدية على الطريق العام والبدء فى رفع طبقة الطريق المتهالكة ومخلفات القطع وفرد طبقة الدقشوم تمهيدا لتنفيذ خطة التطوير الشامل للطريق والتى سوف تشمل أعمال رصف وإنارة ودعم أرصفة المشاة وإجراء تنسيق عام للطريق وتحسين الحالة العامة به. وكلف محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بضرورة متابعة الشركات المنفذة للأعمال بصفة دورية مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية فى تلك المشروعات؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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