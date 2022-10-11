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التعليم: منع استخدام الهاتف المحمول داخل الفصول للمعلمين

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 05:27 مساءً - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حظر استخدام أجهزة الهاتف المحمول للطلاب، والطالبات.

وشدد على منع المعلم من استخدام الهاتف نهائيا، أثناء تأدية عمله داخل الفصول الدراسية.

وشدد الوزير في الكتاب الدورى على منع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

ووجه بالمتابعة الجادة والمستمرة لمديري المديريات، ومديري العموم، ووكلاء الإدارات في المدارس للعملية التعليمية بكافة عناصرها، بصورة يومية، وتكليف مدير المدرسة بإعداد تقرير عن حالة المدرسة، بصورة دورية، وتكثيف الإشراف اليومي بالمدارس، وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب، وخلال فترة الفسحة، وتكليف مديري المدارس بعقد اجتماع مع المعلمين، لتحديد الأدوار والمسئوليات بكل دقة، والتوقيع عليها.

جاء ذلك خلال كتاب دوري رقم 36 بشأن متابعة حسن سير العملية التعليمية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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