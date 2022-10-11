مزايا مهمة لمحطات المترو الجديدة.. (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - افتتح المهندس كامل الوزير وزير النقل، مطلع الشهر الحالى، الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق والتى تشتمل 4 محطات نفقية وهى "ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى «الزمالك» - الكيت كات".





ويوضح الإنفوجراف التالى مزايا محطات المترو الجديدة ويعد بدء العمل فى هذه المرحلة من أهم مراحل مترو أنفاق القاهرة الكبرى، حيث يتم لأول مرة ربط القاهرة بالجيزة من محطة مترو "ناصر" التبادلية التى تربط الخط الثالث بالأول "حلوان- المرج"، وهذا سيمكن أكثر من مليونى راكب يستقلون الخط الأول من استخدام الخط الثالث بسهولة دون التبديل فى محطة مترو العتبة.

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