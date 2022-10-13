ياسمين عز: يا ريت كل الستات تتعلم من زوجة محمد صلاح

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - قالت الإعلامية ياسمين عز، إن الهاتريك الذي أحرزه محمد صلاح أمس أشعل حالة من الحماس والسعادة في قلوب المصريين لأنهم لم يشككوا فيه قبل ذلك وإن لم يحالفه الحظ في الماتشات السابقة.

أضافت «ياسمين عز» خلال برنامج «كلام الناس» على قناة ام بي سي مصر الفضائية: «ياريت نتعلم ونستفيد من أكبر ميزة في محمد صلاح وهي سد آذانه عن كل التعليقات السلبية والتركيز على النفس وتطوير العمل والاجتهاد فيه كما ينبغي، خاصة بعد ما قالوا ان هالاند أخذ الجو منه».

وتابعت «عز»: «يا ريت النساء تتعلم من زوجة محمد صلاح في الوقوف بجانب زوجها على المُرة قبل الحلوة لأنه يحارب في أكثر من جبهة مثل التدريبات والجمهور والصحافة وغيرها، ويجب أن نختار الوقت الصح».

وأشارت «ياسمين عز» إلى أن زوجة محمد صلاح تهيئ كافة العوامل التي تساعد في نجاح زوجها، مرددة : «وراء كل رجل عظيم امرأة».