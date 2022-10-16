شكرى: مصر كرست جهدها لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الاحد فى حفل افتتاح الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه، والذى يقام فى الفترة من 16-19 أكتوبر الجارى تحت شعار "المياه فى قلب عمل المناخ".





وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكرى ألقى كلمة أعرب فيها عن الترحيب بالحضور فى "أسبوع القاهرة للمياه" والذى ينعقد هذا العام فى توقيت ذو أهمية خاصة، فى إطار الاستعدادات لعقد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 الذى تستضيفه مصر فى شرم الشيخ فى نوفمبر القادم، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده فى مارس 2023.

وأشار شكرى إلى أن مصر تأتى فى مقدمة دول الندرة المائية، حيث تعد الدولة الأكثر جفافاً فى العالم، ولذلك، فقد كرست جهدها الوطنى لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه عبر رؤية 2030، والخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037.

كما استعرض وزير الخارجية الجهود التى اضطلعت بها مصر لتعزيز أجندة المياه الدولية، حيث كانت فى طليعة الدول الفاعلة على مسار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، موضحاً أن قمة المناخ المرتقبة فى شرم الشيخ ستشهد عقد مائدة رئاسية حوارية حول الأمن المائى، وأنه سيتم تخصيص يوم للمياه فى إطار الرئاسة المصرية للمؤتمر، حيث من المقرر إطلاق مبادرة AWARe "التحرك من أجل التكيف وبناء القدرة على التحمل فى مجال المياه".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد فى كلمته على أهمية الدفع بمبادرات قابلة للتنفيذ سواء فى مؤتمر تغير المناخ أو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، داعياً المشاركين إلى مناقشة التحديات التى تواجه الدول الصحراوية ذات الندرة المائية، والعلاقة بين التعاون العابر للحدود وفقاً لقواعد القانون الدولى وحالة السلم والاستقرار والتكامل الإقليمى، وسبل الاستعانة بأدوات التكنولوجيا والابتكار، وتوفير التمويل للمشروعات المستدامة بيئياً.