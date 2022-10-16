نجاد البرعى بعد الافراج عن عمرو نوهان: مصر الآن دولة قوية تحتضن مواطنيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 09:30 مساءً - قال نجاد البرعى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أن الافراج عن المحامى والحقوقى عمرو نوهان ضمن القائمة الأخيرة التى تم الافراج عنها فى إطار أعمال لجنة العفو الرئاسى دليل على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح، وإن هناك افراجات متتالية ومحاولة لإغلاق ملف المحبوسين، وهو ما يعنى أن مصر تتجه إلى طريق اكثر يسرا.

وأشار "البرعى" إلى أن هذه الافراجات تعنى أن مصر الآن دولة قوية تحتضن مواطنيها وتقبل تنوع الآراء، وتحاول دائما أن تكون فى وضع أفضل. واليوم تم الأفراج عن 25 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، من ضمنهم المحامى عمرو نوهان، حيث نشر النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي صوراً لعدد من المفرج عنهم اليوم ضمن قرارات العفو الرئاسي. وجاء قرار الإفراج عن نوهان والباقيين ضمن تحركات لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تفعيلها للبت في أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.

وقدمت لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.