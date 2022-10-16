خالد داوود: الافراج عن عمرو نوهان خبر مفرح ويخلق أجواء إيجابية قبل انطلاق الحوار رسميا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 10:31 مساءً - وصف خالد داوود القيادى بحزب الدستور، الافراج عن المحامى الحقوقي عمرو نوهان فى إطار أعمال لجنة العفو الرئاسى بالخبر المفرح.

وقال داوود أن عمرو نوهان قضى فى السجن نحو ثلاثة أعوام ونصف، مشيرا إلى انه كان من الشخصيات التى طالب التيار المدنى بالأفراج عنها.

وأعرب داوود عن أمله فى استمرار إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا مثل حسن مصطفى ومحمد عادل ومروة عرفة ونرمين حسين، وقال "نطالب أيضاً بصدور عفو رئاسى عن المجموعة الذين صدر بحقهم أحكام قضائية"، واعتبر داوود أن كل هذه خطوات ستخلق أجواء إيجابية قبل انطلاق فعاليات الحوار الوطنى رسميا

واليوم تم الأفراج عن 25 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، من ضمنهم المحامى عمرو نوهان، حيث نشر النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي صوراً لعدد من المفرج عنهم اليوم ضمن قرارات العفو الرئاسي.

وجاء قرار الإفراج عن نوهان والباقيين ضمن تحركات لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تفعيلها للبت في أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.

وقدمت لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.