الضوينى يشكر الرئيس السيسى على تجديد الثقة فى توليه مهام وكيل الأزهر

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتجديد الثقة فى توليه مهام وكيل الأزهر، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الأزهر الشريف ونشر رسالته الوسطية.





جاء ذلك فى فى تدوينة للدكتور محمد الضوينى على صفحتيه الرسميتين على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك وتويتر". وفى سياق متصل، هنأ رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود، الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، وعضو مجلس الجامعة لتجديد تعيينه وكيلا للأزهر. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرار رقم 488 لسنة 2022 بتجديد تعيين الدكتور محمد الضوينى وكيلا للأزهر الشريف لمدة عام اعتبارا من 15 أكتوبر 2022، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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