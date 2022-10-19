وزيرة الهجرة تبحث إنشاء مشروع استثمارى طبى تعليمى ضخم فى مصر

جدة - نرمين السيد - فى بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندى بالدكتور ناصر فؤاد، مشيرة إلى أنه نموذج من نماذج المصريين بالخارج الذين يكنون كل الولاء والانتماء لوطنهم الأم، لافتة إلى أن المصريين بالخارج لا يدخرون جهدا فى الترويج للدولة المصرية بالخارج وخصوصا فى مجال الاستثمار.

وتطرقت الوزيرة إلى أنه يجرى بحث خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، كأحد توصيات النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، فضلا عن تحديد الأنشطة المستهدفة فى القطاعات التى يرغبون فى الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التى يستهدفون الاستثمار باسهم عالية الربحية فيها.

وأوضحت أنها حريصة كل الحرص على استطلاع آراء المستثمرين المصريين بالخارج بشأن آليات إنشاء الشركة وتشكيل هيئة استشارية منهم، داعية الدكتور ناصر فؤاد للمشاركة فى لقاءات بحث إنشاء الشركة وإدراتها.

وأشارت إلى أنها اجتمعت مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، ومحمد الأتربى رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية.

ولفتت إلى أن أول العروض البنكية أعلنت من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بإصدار شهادة دولارية استثمارية بعائد عالى.

ونوهت بالاجتماعات الثنائية مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة، لبحث آليات تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار فى مصر، ونقل مطالبهم، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون لإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم المقررة والذى وافق عليه البرلمان نهائيا.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور ناصر فؤاد فكرة إنشاء المشروع الاستثمارى الطبى التعليمى، والجارى الإعداد له خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أنه أنشأ شركة لإقامة المستشفيات والتى أنشأت 5 مستشفيات حتى الآن على أعلى مستوى، ولديهم خبرة كبيرة فى هذا المجال بالإضافة إلى مجال التدريب للأطباء.

وأوضح أن السوق المصرى سوق واعدة، وقادرة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات فى مختلف المجالات، مثمنا جهود السفيرة سها جندى فى الحصول على مميزات مخصصة للمصريين بالخارج.

كما أثنى الدكتور ناصر فؤاد على فكرة إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج والتى سيكون لها فائدة كبيرة وتحقق مطالب عدد كبير من المصريين بالخارج سواء إقامة مشروعات خاصة بالشركة أو المساهمة فى المشروعات القائمة.

وأشاد بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم، مشيرا إلى أن الوديعة التى سيتم ربطها مقابل جلب السيارة من الخارج ستكون تحت إشراف البنك المركزى المصرى وهذا أهم شيء، حيث أن المصريين بالخارج لديهم ثقة كبيرة جدا بالبنك المركزى والحكومة المصرية.

كما أبدى الدكتور ناصر فؤاد استعداده لاستقدام أطباء مصريين بإنجلترا لتقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجا بمصر وإجراء الكشف الطبى والعمليات الجراحية مجانا للمستحقين، بالإضافة إلى تدريب الأطباء بمصر، لافتا إلى أن كافة الأطباء المصريين بالخارج لديهم استعداد تام لخدمة وطنهم فى هذا المجال.