السيسى يستمع إلى تلاوة قرآنية فى افتتاح مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس فى محافظة كفر الشيخ. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة. ويعتبر المصنع، إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة ما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة.

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