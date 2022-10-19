وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة فولبرايت

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس إدارة هيئة التبادل التعليمى والثقافى بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية "فولبرايت" اجتماعا برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس إدارة الهيئة.





حضر الاجتماع د. أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود. محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود. هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى، والسيدة/ لورين لافليس مستشار الشئون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والسيد/ رايموند ميلر شريك مؤسس لشركة رفعت وميلر، وويك باورز مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ود. ماجى نصيف المدير التنفيذى للهيئة، بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

فى مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن برنامج فولبرايت فى مصر يعد أحد البرامج الرائدة للتبادل التعليمى والثقافى، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتحفيز على التغيير، من خلال تقديم فرص لطلاب الدراسات العليا، والأساتذة، والمدرسين فى مصر، وإجراء الأبحاث العلمية، والتدريس، وتبادل الأفكار والمساهمة فى إيجاد حلول للقضايا المشتركة.

وأشار د. أيمن عاشور إلى ضرورة الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة للباحثين المصريين وخاصة من المؤسسات الدولية وعلى رأسها هيئة فولبرايت، وخاصة فى ظل علاقات التعاون المثمرة والبناءة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى شتى المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية؛ للنهوض بالمستوى البحثى والتدريبى والمهنى للباحثين المصريين للمساهمة فى خطة التنمية المستدامة بالدولة 2030، ودفع عجلة التقدم الاقتصادى.

ومن جانبها، أوضحت د. ماجى نصيف مجالات تعاون الهيئة مع العديد من الجامعات المصرية فى عدد من البرامج الرائدة فى قطاعى التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدة أن الهيئة ستقدم العديد من المنح الدراسية للدارسين المصريين خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تقديمها برامج متميزة فى مجالات التطوير المهنى، وإعداد القادة، وتدريس اللغة الإنجليزية.

وافق المجلس على المنح المقدمة من الهيئة للعام الدراسى القادم 2023/2024 والتى تتضمن منح للأساتذة المصريين، وطلاب الدراسات العليا، والمهنيين فى جميع المجالات.

كما ناقش المجلس تقديم منح للأساتذة الأمريكيين لإجراء الأبحاث والتدريس بالجامعات المصرية لمدة عام دراسى كامل، فضلا عن منح برنامج الخبراء الأمريكيين للمشاركة فى مشروعات حيوية تنموية بالجامعات، والوزارات، وهيئات القطاع العام المصرية، وذلك لمدة تتراوح بين أسبوعين لستة أسابيع.

وخلال فعاليات الاجتماع، استعرض فريق هيئة فولبرايت تقريرا حول أنشطة وإنجازات الهيئة خلال العام الماضى، ومنها عقد الندوات، وورش العمل، والدورات التدريبية، والمنح المقدمة من الهيئة، وغيرها من الأنشطة.

جدير بالذكر، أن هيئة فولبرايت بمصر تعد من أقدم وأكبر الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، وقد تم إنشاؤها بمقتضى بروتوكول تعاون دولى بين الدولتين، والذى تم توقيعه فى 3 نوفمبر 1949 وذلك لإدارة وتيسير كافة شئون برامج التبادل التعليمى والثقافى بين البلدين، وتقدم الهيئة عددا كبيرا من المنح والبعثات الدراسية للباحثين المصريين والأمريكيين، وذلك فى كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريس.