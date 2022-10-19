وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة فولبرايت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 10:30 صباحاً - عقد مجلس إدارة هيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية "فولبرايت" اجتماعًا برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود. محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود. هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، والسيدة/ لورين لافليس مستشار الشئون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والسيد/ رايموند ميلر شريك مؤسس لشركة رفعت وميلر، والسيد/ ويك باورز مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ود. ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

في مستهل الاجتماع، أكد الوزير على أن برنامج فولبرايت في مصر يعُد أحد البرامج الرائدة للتبادل التعليمى والثقافى، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتحفيز على التغيير، من خلال تقديم فرص لطلاب الدراسات العليا، والأساتذة، والمدرسين في مصر، وإجراء الأبحاث العلمية، والتدريس، وتبادل الأفكار والمساهمة فى إيجاد حلول للقضايا المشتركة.

وأشار د. أيمن عاشور إلى ضرورة الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة للباحثين المصريين وخاصة من المؤسسات الدولية وعلى رأسها هيئة فولبرايت، وخاصة فى ظل علاقات التعاون المثمرة والبناءة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى شتى المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية؛ للنهوض بالمستوى البحثي والتدريبي والمهني للباحثين المصريين للمساهمة فى خطة التنمية المستدامة بالدولة 2030، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي.

ومن جانبها، أوضحت د. ماجي نصيف مجالات تعاون الهيئة مع العديد من الجامعات المصرية فى عدد من البرامج الرائدة في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أن الهيئة ستقدم العديد من المنح الدراسية للدارسين المصريين خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تقديمها برامج متميزة في مجالات التطوير المهني، وإعداد القادة، وتدريس اللغة الإنجليزية.

وافق المجلس على المنح المقدمة من الهيئة للعام الدراسي القادم 2023/2024 والتي تتضمن منح للأساتذة المصريين، وطلاب الدراسات العليا، والمهنيين في جميع المجالات.

كما ناقش المجلس تقديم منح للأساتذة الأمريكيين لإجراء الأبحاث والتدريس بالجامعات المصرية لمدة عام دراسي كامل، فضلًا عن منح برنامج الخبراء الأمريكيين للمشاركة في مشروعات حيوية تنموية بالجامعات، والوزارات، وهيئات القطاع العام المصرية، وذلك لمدة تتراوح بين أسبوعين لستة أسابيع.

وخلال فعاليات الاجتماع، استعرض فريق هيئة فولبرايت تقريرًا حول أنشطة وإنجازات الهيئة خلال العام الماضي، ومنها عقد الندوات، وورش العمل، والدورات التدريبية، والمنح المقدمة من الهيئة، وغيرها من الأنشطة.

جدير بالذكر، أن هيئة فولبرايت بمصر تعُد من أقدم وأكبر الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، وقد تم إنشاؤها بمُقتضى بروتوكول تعاون دولي بين الدولتين، والذي تم توقيعه في 3 نوفمبر 1949 وذلك لإدارة وتيسير كافة شئون برامج التبادل التعليمي والثقافي بين البلدين، وتقدم الهيئة عددًا كبيرًا من المنح والبعثات الدراسية للباحثين المصريين والأمريكيين، وذلك في كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريس.