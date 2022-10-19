انت الان تتابع خبر لمدة 6 ساعات .. الإعلان عن قطع الكهرباء في هذه الأماكن في الدقهلية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة الدقهلية، بيان هام اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق مركز المنصورة

موعد قطع الكهرباء في محافظة الدقهلية

وأكدت شركة الدقهلية أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لمدة 6 ساعات متواصلة بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.