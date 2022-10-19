رئيس هيئة المواد النووية: 5 مليارات طن احتياطى مصر من الرمال السوداء

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، إنه لولا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية دور البحث العلمى فى التنمية الاقتصادية لظلت الأبجاث العلمية عن الرمال السوداء حبيسة الأدراج، وظلت الرمال السوداء تلاطمها مياه السواحل المصرية.





وأشار إلى أن الرمال السوداء غنية بعناصر التيتانيوموالزيركون وغيرها، والمشروع يمثل فصلا جديدا من الريادة المصرية فى الجمهورية الجديدة، والمشروع له عوائد قيمة مضافة تبلغ 6 مليارات دولار، فضلا للانعدام الكامل للانبعاثات الكربونية للمشروع، الأمر الذى يمهد لإنشاء مشروعات سياحية بالمناطق القريبة من مصانع الرمال السوداء.

وأكد أن مشروع الرمال السوداء يعد تجسيدا لاستخدام البحث العلمى لتحقيق مردود اقتصادى كبير، مشيرا إلى أن مصر تمتلك 5 مليارات طن من الرمال السوداء منتشرة على ساحلى البحرين المتوسط والأحمر، لافتا إلى أن نسبة المكون المحلى فى مشروع الرمال السوداء تبلغ 60%.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس فى محافظة كفر الشيخ.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة.

ويعتبر المصنع، إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة ما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة.